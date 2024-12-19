Китай швидкими темпами нарощує свій ядерний арсенал: в Пентагоні оцінили загрозу

Китай не змінює свою політику "не використовувати першим".

Китай активно збільшує кількість ядерних боєголовок, і до 2030 року їхня кількість може досягти 1000 одиниць. Протягом останнього року країна виробила щонайменше 100 нових боєголовок, і наразі її арсенал налічує понад 600 одиниць.

Про це йдеться у щорічному звіті Пентагону.

"Протягом наступного десятиліття КНР, ймовірно, продовжить швидку модернізацію, диверсифікацію і розширювати своїх ядерних сил", - йдеться в звіті Міноборони США.

Станом на 2024 рік, Китай має понад 600 ядерних боєголовок, і ця кількість продовжує зростати. До 2030 року арсенал може перевищити 1000 одиниць.

"За оцінками Міноборони, до 2030 року КНР матиме понад 1000 боєголовок, значна частина з яких буде розгорнута на з вищих рівнях готовності, і продовжить нарощувати свої сили до 2035 року", - зазначають у звіті.

Там також зазначили, що Китай не змінює свою політику "не використовувати першим" для своїх ядерних сил.

"Підхід КНР до застосування ядерної сили базується на "стримуванні" НВАК першого удару противника і "контрударі", коли стримування не вдається, погрожуючи відплатою військовому потенціалу, населенню і економіці супротивника", - йдеться в звіті.

Нагадаємо, президент Аналітичного центру "Політика" Олег Лісний вважає, що у новообраного президента США Дональда Трампа на першому місці буде питання протистояння з Китаєм, а не врегулювання війни в Україні та конфліктів на Близькому Сході.

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