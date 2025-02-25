Китай стурбований "дружбою" Трампа і Путіна: якою буде реакція Пекіна

Зближення президента Дональда Трампа з Росією змушує деяких експертів припускати, що він, можливо, намагається ізолювати Пекін від Москви, заручившись підтримкою Кремля.

Повернення президента Дональда Трампа до Білого дому принесло Пекіну багато неприємних сюрпризів. Чи не найбільше КНР хвилюють заяви про відновленння економічної співпраці між РФ та США, зокрема – розробку корисних копалин у російській Арктиці.

Про те, як Китай стурбований неочікуваною "дружбою" Трампа та Путіна, йдеться у статті The Washington Post.

У треті роковини повномасштабного вторгнення китайський лідер Сі Цзіньпін розмовляв із російським диктатором Володимиром Путіним, підтвердивши тісні зв’язки між країнами та назвавши Москву "справжнім другом" і "добрим сусідом".

Дзвінок пролунав на тлі припущень про те, що різка зміна політики Трампа на налагодження тісніших зв’язків з Москвою може поставити Пекін у невигідну позицію, і, здавалося, частково спрямований на те, щоб показати довіру до давнього альянсу.

Однак експерти у Вашингтоні та Пекіні кажуть, що будь-яка тривога щодо зміни геополітики змішана з оптимізмом з боку китайських лідерів, які можуть вітати дипломатичне завершення війни в Україні.

"Дзвінок, здається, спрямований проти будь-яких спекуляцій про те, що Росія позбавить пріоритетності своїхвідносини з Китаєм у рамках великої угоди щодо України. Але є підстави вважати, що Китай не дуже стурбований", — сказав Джозеф Торігіан, дослідник російсько-китайських відносин з Американського університету у Вашингтоні.

На його думку, війна в Україні поставила Китай у складне становище. Пекін надав вирішальну економічну та політичну допомогу Росії з початку війни у ​​2022 році. У той час як Росія зіткнулася з паралізуючими санкціями Заходу та ізоляцією на міжнародній арені після вторгнення, Пекін допоміг, забезпечивши електронні компоненти, необхідні Москві на полі бою , а також вкрай необхідний ринок для продажу російської нафти.

Трамп хоче "дружити" з Путіним проти Китаю?

Повернення Трампа в Овальний кабінет змінило цю ізоляцію. Протягом останнього місяця Трамп швидко дав сигнал, що хоче працювати з Путіним

Швидке потепління американсько-російських зв’язків змусило деяких експертів припустити, чи що Дональд Трамп намагається здійснити "реверс Ніксона". Йдеться про дипломатичний успіх президента Річарда Ніксона, який у 1970-х роках заручився підтримкою Китаю у протистоянні з СРСР. Тепер Трамп, ймовірно, хоче зробити схожий трюк, але навпаки – зробивши Москву союзником у протистоянні з Китаєм.

Однак експерти з російсько-китайських відносин вважають "зворотний реверс Ніксона" надуманим.

Цуй Хунцзянь, дослідник європейських досліджень Пекінського університету іноземних досліджень, сказав, що, хоча взаємодія між США та Росією "чинила певний тиск на Китай", це не зашкодить давній довірі та спільним інтересам між Москвою та Пекіном.

Цього тижня Пекін повторив цю думку. Англомовна газета Global Times, яка публікує позицію Компартії Китаю, опублікувала статтю, в якій відкинула ідею про те, що Пекін "занепокоєний" через спроби Трампа домовитися з Кремлем.

У понеділок Володимир Путін і Сі Цзіньпін провели телефонну розмову, в якій Сі наголосив, що жодна "третя сторона" не може вплинути на їхні двосторонні відносини.

Китай хоче покращити відносини з Європою

"Китай хоче покращити свої відносини з Європою", – вважає Лі Ченг, професор політології Гонконгського університету. За його словами, ідтримка Китаєм Росії стала джерелом тертя у його відносинах з Європою та Сполученими Штатами, тоді як китайські компанії потрапили під санкції з боку Вашингтона за підтримку російської військової машини.

У своїй промові на Мюнхенській конференції з безпеки цього місяця Ван І, міністр закордонних справ Китаю, схоже, натякнув на це бажання покращити європейсько-китайські зв’язки.

"Китай завжди бачив у Європі важливий полюс у багатополярному світі", — сказав Ван І. "Китай готовий співпрацювати з європейською стороною, щоб … спрямувати світ до світлого майбутнього миру, безпеки, процвітання та прогресу".

Пекін боїться, що Трамп перекине ресурси США з України до Азії

Джа Ян Чонг, політолог з Національного університету Сінгапуру, сказав, що Пекін може бути стурбований тим, що припинення війни в Україні може дати Трампу більше простору для зосередження на конкуренції з Китаєм.

"Справжнє занепокоєння полягає в тому, що якщо в Україні буде мир, то ресурси, які США і, можливо, європейці раніше виділили на підтримку України, потім будуть переорієнтовані на Азію", — сказав він.

"Пекін готується до тривалої конкуренції, можливо навіть конфронтації, зі Сполученими Штатами», — сказав Філіп Іванов, китайсько-російський експерт і засновник консалтингової компанії Geopolitical Risk and Strategy Practice. "Коли американсько-китайські відносини знаходяться в напруженому стані, насправді добре мати Росію на своїй стороні".

Раніше ми писали, як Путін хоче "купити" Трампа і заманює його ресурсами і прибутком.

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