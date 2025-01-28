Китай та Індія зупинили торгівлю російською нафтою - Reuters

Санкції США спричинили підвищення фрахтових ставок на танкери, що не підпадали під обмеження.

Китай та Індія припинили закупівлі російської нафти через різке зростання вартості перевезень після введення нових санкцій США.

Про це повідомило видання Reuters.

Санкції, введені 10 січня, спричинили підвищення фрахтових ставок на танкери, що не підпадали під обмеження. Це призвело до значного розриву в цінах між покупцями та продавцями в Азії.

Пропозиції на нафту зросли після підвищення фрахтових ставок на маршруті з порту Козьміно, що зробило торгівлю неприбутковою для покупців. В Китаї, де ціна російської нафти марки ESPO Blend зросла до 3-5 доларів за барель.

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"Фрахтові ставки для танкера Aframax на маршруті різко зросли кілька мільйонів доларів", - йдеться в матеріалі

Стійкий попит на нафту в зимовий період і зростання цін на конкуренційні сорти, зокрема з Ірану, призвели до підвищення спотових премій на нафту сорту ESPO Blend до Китаю. Вони досягли майже 2 доларів США за барель — найвищого рівня з початку повномасштабної війни Росії проти України, яка спровокувала знижки до 6 доларів США.

Фінансовий директор індійської компанії Bharat Petroleum Corp Ltd нещодавно заявив, що компанія не отримала нових пропозицій на березневі поставки нафти. Очікується, що кількість вантажів на березень зменшиться порівняно з попередніми місяцями.

У 2024 році Індія імпортувала 36% російської сирої нафти, а Китай — близько 20%. Однак нові санкції, спрямовані на танкери, що перевозять російську нафту, можуть змінити ситуацію. За даними аналітичної компанії Kpler, санкції охоплюють танкери, які транспортують 42% російського морського експорту нафти, переважно до Китаю.

США повідомили Індії, що танкери, які перевозять російську нафту, повинні розвантажити вантаж до 27 лютого згідно з санкціями, розповів журналістам у п’ятницю міністр нафти Індії Панкадж Джайн. Він також зазначив, що платежі за нафту на борту суден, що потрапили під санкції, повинні бути здійснені до 12 березня.

Нагадаємо, експерти розповіли, як санкції США вплинули на російсько-китайську торгівлю нафтою.

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