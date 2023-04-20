Китай та Іран використовують нову тактику для переслідування ворогів у США — ФБР

Уряди Китаю та Ірану періодично наймають приватних детективів для стеження за дисидентами, після чого порушуються кримінальні справи щодо пов'язаних із цим порушень.

Про це пише Reuters.

ФБР зазначає, що ці тактики та лінії поведінки є новими та перетинаються, що раніше не спостерігалося у розслідуваннях діяльності Китаю та Ірану на території США. Цілі таких транснаціональних репресивних схем багатогранні та спрямовані на те, щоб впливати на політичні рішення США за допомогою зловмисного впливу. ФБР сподівається підвищити обізнаність про такі тенденції та попередити сектор приватних детективів, а також правоохоронні органи штату та місцеві органи влади.

"Ми дійсно побачили переламний момент у тактиці та інструментах, а також у рівні ризику та рівні загрози, які змінилися за останні кілька років", - сказав неназваний співробітник контррозвідки ФБР.

Раніше стало відомо, що китайські військові можуть розгорнути надзвуковий безпілотник-шпигун, який значно зміцнить здатність КНР проводити розвідувальні операції.

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