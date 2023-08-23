Китай та ПАР заявили, що продовжать сприяти політичному врегулюванню війни в Україні

Обидві сторони наполягають, що тільки діалог та переговори можуть врегулювати війну в Україні.

Китай та Південна Африка заявили, що вирішити "конфлікт" в Україні можливо лише шляхом переговорів і продовжуватимуть наполягати на політичному врегулюванню.

Про це йдеться у в спільній заяві лідерів двох держав Сі Цзіньпіна і Сиріла Рамафоси, текст якої публікує Xinhua.

У документі вказується що ПАР та КНР підтримують глобальну систему, в центрі якої знаходиться ООН, справедливий міжнародний порядок на основі міжнародного права, які мають регулювати відносини між державами, а також на цілі і принципи Статуту ООН, у тому числі принципи поваги до національного суверенітету та територіальної цілісності.

"Обидві сторони погодилися, що діалог та переговори є єдиним життєздатним варіантом вирішення конфлікту в Україні, і вони продовжуватимуть сприяти мирним переговорам та відіграватимуть конструктивну роль у політичному врегулюванні конфлікту", - зазначається в заяві.

Китай також привітав нещодавню миротворчу українсько-російську місію лідерів африканських держав.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Китай постачав Росії техніку для зведення укріплень на окупованих територіях.

Крім того, ми раніше інформували, що Міністерство закордонних справ Китаю заперечує постачання Росії китайських компонентів і комплектувальних для виробництва зброї.

Читайте також: