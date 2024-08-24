Китай упродовж двох днів направляє до Тайваню бойові літаки й кораблі

Китай направив до Тайваню другий день поспіль 38 бойових літаків та 12 кораблів військово-морських сил своєї народно-визвольної армії, які здійснювали маневри навколо острова

Про це йдеться у зведенні міністерства оборони Тайваню.

За даними відомства, деякі бойові судна армії КНР підлітали до північного краю Тайваню, де розташована столиця Тайбей - на менше 70 км.

"32 літаки, а також кораблі Китаю перетнули серединну лінію Тайванської протоки, увійшовши в ідентифікаційну зону ППО острівної держави з усіх її сторін", - вказано в повідомленні.

Додамо, Китай нарощує зусилля з виробництва зброї проти БпЛА і випробовує її під час регулярних навчань, зокрема з огляду на уроки війни в Україні.

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