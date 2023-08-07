Китай вдруге запросив голову дипломатії ЄС Борреля з візитом до Пекіну

Це сталось після того, як Пекін скасував візит глави європейської дипломатії у липні.

Призначений голова МЗС КНР Ван Ї запросив керівника дипломатичного корпусу Євросоюзу Жозепа Борреля та його делегацію відвідати країну восени.

Про це повідомляє Bloomberg.

У повідомленні вказується, що Борреля запросили, щоб обговорити підготовку до саміту лідерів, який відбудеться у поточному році, повідомили у МЗС Китаю.

Крім того, Ван Ї та Жозеп Боррель провели телефонну розмову.

Зазначимо, що минулого місяця Боррель повинен був відвідати Пекін, де збирався провести переговори з тодішнім міністром закордонних справ Цинь Ганом, але візит було скасовано китайською стороною. Пізніше у Пекіні заявили, що готові до зустрічі у "найближчий зручний час".

Пізніше вищий законодавчий орган Пекіна відсторонив Циня від посади й відновив на посаді його попередника Вана.

Новий голова МЗС країни заявив, що він буде працювати для поглиблення партнерства з іншими країнами, а також захищати суверенітет Китаю.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Китаї змінили дипломатичну стратегію щодо вторгнення РФ до України.

Крім того, ми раніше інформували, що радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що у Пекіні побачили неспроможність Росії виконувати домовленості.

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