Китай вичерпав межу розвитку: Арестович - про протести в КНР і "цифровий концтабір"

За його словами, під виглядом антиковідних обмежень Китай будує "цифровий концтабір" з суцільним контролем за громадянами.

Радник Офісу президента Олексій Арестович прокоментував протести проти антиковідних обмежень у Китаї і спрогнозував подальший розвиток ситуації у цій країні.

Про це він сказав у розмові з російським журналістом та правозахисником Марком Фейгіним.

На думку Арестовича, у Китаю – великі економічні проблеми.

"Пов'язані вони з вичерпанням моделі розвитку. Вони довго рухалися за висхідною, кредитуючись "безбожно". А тепер побудували боргову піраміду, яка стоїть вверх ногами – на маленькій точці, розширяючись доверху", – зазначив він.

Крім того, радник ОП звернув увагу на демографічну проблему КНР: там більшає пенсіонерів. Також є нерівномірність у матеріальному забезпеченні регіонів: забезпечений південний схід біля узбережжя і бідні внутрішні регіони.

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"Завдяки кредитування, створенню робочих місць, росту економіки їм вдавалося компенсувати внутрішні протиріччя. Але вони підійшли до краю цього типу розвитку. Ознакою цього є переобрання Сі Цзіньпіна на третій термін. Це означає консервацію і як наслідок – кризу", – вважає Арестович.

За його словами, під виглядом антиковідних обмежень Китай будує "цифровий концтабір" з суцільним контролем за громадянами.

"Проте у провінцях при владі є представники групи ЦК, яка програла. І вони можуть не поспішати придушувати протести. Тому Китай лихоманить. Тому цій країні буде гірше з кожним роком", – каже радник ОП.

Арестович не виключає, що Пекін, щоб відвернути увагу населення від нагальних проблем, може вдатися до старої тактики "маленької переможної війни".

"Китай чекають великі потрясіння. Антиковідні протести можуть хоч завтра закінчитися, але це не означає, що КНР позбудеться загрози", – підсумував він.

Своєю чергою Марк Фейгін додав, що протести в Китаї можуть мати більші наслідки для світу, і зокрема для війни України з РФ, ніж протести в Ірані.

Протести у Китаї: що відомо

Нагадаємо, що у Китаї посилили коронавірусні обмеження, адже у 31 провінції зафіксували спалахи COVID-19.

Внаслідок цього у КНР спалахнули масштабні протести проти постійного локдауну. Поштовхом до цього стала смертельна пожежа у багатоповерхівці столиці Сіньцзяна місті Урумчі, внаслідок якої загинуло 10 людей. Мешканці нібмто не змогли вчасно втекти, оскільки будівля була частково зачинена.

Крім закликів про скасування локдаун лунають і політичні гасла. Наприклад, під час одного із протестів в середмісті Шанхаю звучали гасла "геть комуністичну партію".

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