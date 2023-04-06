Китай відмовляється від "безмежної" дружби з Путіним - ISW

Путін активізував свої зусилля на міжнародній арені у спробі виправдати значущість Росії, зв'язки з якою нещодавно знецінив Китай.

Президент РФ Володимир Путін не зміг отримати від Китаю підтримки, на яку сподівався.

Про це заявили аналітики з американського Інституту вивчення війни (ISW).

У звіті йдеться, що заява посла Китаю в ЄС Фу Цуна про риторичне значення слова "безмежна дружба" Китаю та РФ говорить про те, що Путін не зміг отримати бажаної вигоди після зустрічі з головою КНР Сі Цзіньпіном у Москві у березні.

За словами аналітиків, глава Кремля все ще намагається виставити Російську Федерацію як шановану у світі державу, наголошуючи на "дружніх" країнах. Так, 5 квітня Путін провів онлайн-зустріч із врученням вірчих грамот главам 17 дипломатичних місій. Під час цієї зустрічі він говорив про відносини Росії із Сирією.

"Путін заявив, що Сирія є надійним партнером, з яким Росія досягла низки невказаних домовленостей під час нещодавньої поїздки президента Башара Асада до РФ 14 березня", — йдеться у звіті.

Крім того, Путін не зміг відмовити собі в тому, щоб не лаяти США та країн Європейського союзу. Він заявив, що саме вони нібито винні на початку війни в Україні.

Нагадаємо, український лідер Володимир Зеленський запросив лідера Китаю Сі Цзіньпіна відвідати Україну. За словами глави держави, він не контактував з головою Китаю від початку повномасштабного вторгнення Росії.

Пекін заявив, що підтримуватимуть діалог зі всіма сторонами "українського питання". Втім, конкретної інформації про візит Сі Цзіньпіна не мають.

Ядерний шантаж Лукашенко: Сі Цзиньпін готує Китай до війни

Читайте також: