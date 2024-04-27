Китай відновив військову активність біля Тайваню після від'їзду держсекретаря Блінкена з Пекіна

З 9:30 ранку за місцевим часом було виявлено 22 китайські військові літаки Китаю біля Тайваню.

Наступного дня по завершенні візиту держсекретаря США Ентоні Блінкена до Китаю на Тайвані заявили про відновлення військової активності КНР поблизу острова.

Про це інформує Reuters, передає Укрінформ.

У Міноборони Тайваню заявили, що з 9:30 ранку за місцевим часом воно виявило 22 китайські військові літаки, зокрема винищувачі Су-30, 12 з яких перетнули серединну лінію.

Колись вона слугувала неофіційним кордоном між двома сторонами, але тепер китайські військово-повітряні сили регулярно її перетинають. Китай заявляє, що не визнає існування лінії.

Оборонне відомство Тайваню зазначило, що літаки брали участь у «спільному патрулюванні бойової готовності» з китайськими військовими кораблями, додавши, що тайванські літаки і кораблі відреагували «належним чином», не надаючи інших подробиць.

Міністерство оборони Китаю цю ситуацію не прокоментувало.

Збройні сили Тайваню добре оснащені і добре підготовлені, але поступаються китайським, особливо військово-морські і військово-повітряні сили, які майже щодня реагують на китайські місії, додає видання.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Японці готуються до можливої агресії з боку Китаю.

Крім того, ми раніше інформували, що на Тайвані пройдуть щорічні військові ігри, на яких відпрацюють сценарії нападу Китаю на острів.

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