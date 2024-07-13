Китай відповів НАТО через звинувачення в бік Росії – заява МЗС

Міністр закордонних справ Китаю Ван Ї відповів на "безпідставні звинувачення" НАТО в тому, що Пекін допомагає Росії у війні проти України. Він також застеріг Альянс від розпалювання конфронтації.

Про це повідомляє BBC.

Як пише видання, коментарі очільника МЗС Китаю прозвучали через кілька годин після того, як лідери країн-членів НАТО зібралися у Вашингтоні і прийняли декларацію, в якій згадується війна в Україні.

Вони, зокрема, звинуватили Китай у тому, що той є "вирішальним посібником" Росії через його "широкомасштабну підтримку російської оборонної промислової бази", і це були одні з найжорсткіших висловлювань на адресу Пекіна.

"Вони закликали Китай припинити "будь-яку матеріальну і політичну підтримку" військових зусиль Росії, зокрема постачання матеріалів подвійного призначення, які можуть бути використані як у цивільних, так і у військових цілях", - пише видання.

BBC нагадує, що західні держави раніше звинувачували Пекін у передаванні Москві безпілотних і ракетних технологій, а також супутникових знімків.

За оцінками США, близько 70% верстатів і 90% мікроелектроніки, які зараз імпортує Росія, походять з Китаю. Пекін також звинуватили у проведенні "зловмисної кібернетичної та гібридної діяльності, включаючи дезінформацію" проти країн НАТО.

Ван Ї сказав, що "Китай категорично не приймає" всі ці звинувачення, і наполягав на тому, що вони "завжди були силою миру та силою стабільності".

У коментарях, оприлюднених державними ЗМІ Китаю, він сказав, що інша політична система та цінності Китаю "не повинні використовуватися як причина для розпалювання НАТО протистояння з Китаєм", і закликав НАТО "залишатися в своїх межах".

Нагадаємо, у НАТО відреагували на військові навчання Китаю і Білорусі біля кордону Польщі.

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