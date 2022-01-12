Китай відправив 5,5 млн людей на карантин через два випадки COVID-штаму "Омікрон"

Китай відправив 5,5 млн людей на карантин через два випадки COVID-штаму "Омікрон"

Місцевих жителів розпочали масово перевіряти на COVID-19.

Аньян (провінція Хенань) став третім містом у Китаї, жителям якого заборонили виходити з дому через спалах COVID-19.

Про це повідомляє The Associated Press.

Зазначається, що локдаун для 5,5 мільйона місцевих жителів оголосили увечері в понеділок, 10 січня, після підтвердження двох випадків захворювання на новий штам коронавірусу "Омікрон".

Вважається, що нові інфікування пов'язані з двома іншими випадками, виявленими в суботу в Тяньцзіні. "Схоже, вперше на території материкового Китаю "Омікрон" вийшов за межі людей, які прибули з-за кордону, та їхніх контактних осіб", - вказують у виданні.

Відтепер мешканці Аньяна не можуть виходити надвір, а всі магазини, за винятком крамниць із товарами першої необхідності, зачинені. Окрім того, курсування усіх другорядних транспортних засобів вулицями міста перебуває під забороною.

Місцевих жителів розпочали масово перевіряти на COVID-19. Відомо, що впродовж понеділка позитивні результати тестів на коронавірус отримали 58 людей.

Нагадаємо, що вже три тижні жорсткі обмеження на пересування діють для 13-мільйонного населення міста Сіань в провінції Шеньсі, а в провінції Хенань понад мільйон жителів міста Юйчжоу перебувають на карантині після виявлення трьох випадків безсимптомного захворювання на COVID-19.

В обох населених пунктах борються зі штамом "Дельта", жодних випадків "Омікрона" на їхній території зафіксовано не було.

Раніше повідомлялося, у Китаї після виявлення 40 випадків захворювання на COVID-19 для 14 мільйонів жителів міста Тяньцзінь запровадили частковий локдаун. Уряд розділив місто на три рівні обмежень. Найжорсткіші з них діють у закритій зоні, де людям взагалі не дозволяється залишати свої будинки, та контрольній, в якій кожне домогосподарство може через день відправляти за продуктами одного члена сім'ї.

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