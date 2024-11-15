Китай відправив зброю до РФ для війни проти України: ЄС отримав "переконливі докази"

За даними розвідки, Пекін вперше відправив Росії летальну зброю для використання у війні проти України. Глава зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель тепер закликає запровадити санкції проти Китаю.

Про це пише Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Як підтвердили FAZ три джерела, Боррель поінформував держави ЄС про відповідні висновки розвідки перед зустріччю міністрів закордонних справ, яка має відбутися наступного понеділка, 18 листопада, і закликав запровадити санкції проти Пекіна.

"Докази були переконливими й продемонстрували надання летальної підтримки. Тепер нам слід розглянути весь набір інструментів, який є у розпорядженні ЄС, включаючи нові списки санкцій, що призведе до заборон на ведення бізнесу з китайськими компаніями, заморожування активів та заборон на в'їзд", — цитує видання слова високопоставленого дипломата ЄС.

Дипломат також упевнений, що необхідний прямий діалог із Пекіном, у ході якого потрібно дати йому зрозуміти ставлення Європи до ситуації:

Китай не нейтральний;

Китай не прихильний до миру;

Китай "годує звіра" (Росію).

Інше джерело видання повідомило, що подальші дії Європи залежать від того, як Китай відреагує на висновки. При цьому він зазначив, що дебати про санкції все ще перебувають на ранній стадії обговорення.

Джерела не побажали розкрити подробиці висновків розвідки, але наголосили, що повідомлення були "дуже серйозними".

Видання зазначає, що, можливо, йдеться про розробку та виробництво нових БПЛА в Китаї, про що у вересні писало агентство Reuters.

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