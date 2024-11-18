Китай відреагував на дозвіл Україні від США бити по території Росії - ЗМІ

Китай виступив за мирне вирішення війни в Україні після того, як США дозволили Україні застосовувати американські ракети великої дальності для ураження військових об'єктів на території Росії.

Про це на брифінгу заявив представник МЗС Китаю Лінь Цзянь, пише The Jakarta Post.

"Якнайшвидше припинення вогню та політичне рішення відповідають інтересам усіх сторін. Найголовніше — якнайшвидше сприяти зниженню напруженості», — заявив він, відповідаючи на питання щодо рішення США.

Китай позиціонує себе як нейтральну сторону у війні в Україні і заявляє, що не надсилає летальну допомогу жодній зі сторін, на відміну від США та інших західних країн.

Нагадаємо, журналіст Віталій Портников заявляв, що Пекін наразі стримує Москву від використання ядерної зброї. Він вважає, що у разі значного погіршення відносин між США та Китаєм, Путін може без вагань застосувати ядерну зброю у війні проти України.

Раніше президент США Джо Байден дозволив Україні використовувати ракети ATACMS для ударів по Росії у відповідь на рішення Росії залучити північнокорейські війська до боїв у Курській області.

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