Китай викинув Росію з проєкту створення літака-конкурента Airbus та Boeing

Тепер Росія більше жодним чином не згадується у проекті.

Китай вирішив продовжувати розробку далекомагістрального широкофюзеляжного авіалайнера С929 без участі Росії, хоча спочатку він позиціювався як спільний китайсько-російський проєкт.

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Про це інформує ВВС.

Видання повідомляє, що тепер Росія більше жодним чином не згадується на макеті літака та його описі на стенді китайської авіабудівної корпорації COMAC, який був розміщений на міжнародному авіасалоні Фарнборо у Великій Британії.

Журналістам у компанії повідомили, що тепер Китай працює над цим проєктом без росіян. Разом з тим, там не назвали причини, через які Росія більше не представляє проектів.

Проєкт далекомагістрального авіалайнера раніше називався CR929, він мав конкурувати з літаками виробництва Boeing та Airbus. У російській корпорації "Ростєх" стверджували, що С у його назві означає Китай, а R – Росію.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США готують нові санкції проти Китаю за допомогу російській агресії проти України.

Крім того, ми раніше інформували, що у Британії назвали Китай, Росію і Північну Корею "смертельними" загрозами.

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