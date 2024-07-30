Китай використовує можливість стати миротворцем в Україні перед виборами в США

Президент Сі Цзіньпін посилює зусилля, щоб позиціонувати Китай як миротворця, що прагне закінчити війну Росії в Україні. Однак США і Європа критикують Пекін за підтримку Кремля.

Про це пише Bloomberg.

Минулого тижня Китай вперше з 2022 року прийняв високопосадовця з України. Міністр закордонних справ Ван I повідомив Дмитру Кулебі, що час для мирних переговорів "ще не настав", але обидві сторони готові до переговорів.

28 липня Пекін відправив спеціального посланника Лі Хуея до Бразилії, Південної Африки та Індонезії для "створення умов для відновлення мирних переговорів". Ці країни не приєдналися до санкцій проти Росії.

Активність Сі Цзіньпіна підкреслює його прагнення посилити дипломатичну роль Китаю на фоні можливих змін у зовнішній політиці США. Дональд Трамп пообіцяв закінчити війну в Україні протягом 24 годин, якщо виграє вибори, а його кандидат у віцепрезиденти Джей Ді Венс критично ставиться до підтримки Києва. Китай не змінив свою позицію, але бачить можливість стати впливовішим гравцем.

Директор Центру Карнегі Росія-Євразія Олександр Габуєв вважає, що переговори можуть розпочатися вже цього року. "Китай готується до наступних раундів переговорів" — сказав він, зазначивши, що президент Джо Байден, що йде, також може спробувати укласти угоду, щоб закріпити свою зовнішньополітичну спадщину.

"Пекін хоче отримати свою частку успіху та позиціювати себе так, щоб грати конструктивну роль і бути відзначеним за це", — додав Габуєв.

Пекін висловився після того, як Зеленський заявив про готовність Путіна до участі в мирному саміті. Хоча Китай позиціонує себе як нейтральний, підтримка Росії ставить під сумнів цей нейтралітет. Україна продовжує співпрацювати з Китаєм, незважаючи на загрози санкцій з боку США та Європи.

Нагадаємо, прем'єр Угорщини Віктор Орбан надіслав листа президенту Європейської ради Шарлю Мішелю та іншим європейським лідерам, у якому заявив, що Володимир Путін і Сі Цзіньпін нібито чекають на "мирні переговори" до кінця року.

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