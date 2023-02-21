"Китай використовує Росію як розмінну монету": Жданов оцінив, чи стане Пекін на бік Москви у війні

Експерт пояснив, що Китай просто виборює собі вигіднішу позицію в майбутніх переговорах зі Сполученими Штатами.

Військовий експерт Олег Жданов переконаний, що Китай не стане на бік Росії у війні проти України, а лише намагається маніпулювати і заробляти собі дивіденди для майбутніх переговорів зі США.

Про це експерт розповів у своєму відеоблозі, відповідаючи на запитання користувачів.

"Китай вже не став на бік Росії. Китай міг би зробити заяву, що "в цій війні ми підтримуємо РФ". Ні, Китай зробив дуже хитро. На мій погляд, вони, звісно, намагаються вести власну незалежну політику. Що Китай оголосив у своїй заяві? Китай сказав, що "не треба нам читати лекції, як будувати відносини з РФ. Це прерогатива Китаю". Тобто Китай дає зрозуміти Сполученим Штатам, що вони абсолютно самостійна держава, самі ухвалюватимуть рішення. Але коли справа торкнеться економічних і фінансових питань, вони прийдуть по допомогу до сполучених Штатів", – пояснив Жданов.

Він додав, що аби компенсувати "дірку" в іпотечній "мильній бульбашці", Китай звернеться по допомогу до МВФ. Росія ж точно стільки грошей не дасть.

"Китай просто виборює собі вигіднішу, твердішу переговорну позицію в майбутніх переговорах зі Сполученими Штатами. Допоки він її не сформує, він навряд чи вступить у переговори", – пояснив військовий експерт.

"До речі, дуже цікаво вам відповіли на ваше ж запитання. Я зачитаю цей коментар, який дехто написав. "Нічого не буде. Китай – не самогубець. США і Європа для нього краще, ніж "раша", але він теж собі дивіденди хоче заробити. "Раша" для нього – це сировинний придаток". Ось тут 100% в яблучко влучила людина. Китай, звісно, намагається маніпулювати і заробляти собі дивіденди для майбутніх переговорів зі США. Сьогодні розмінна монета між Китаєм та США – РФ. Китай використовує Росію як розмінну монету у своїх переговорах зі США", – запевнив Жданов.

Нагадаємо, напередодні у США повідомили, що Китай наблизився до межі надання Росії летальної військової допомоги. За даними американських ЗМІ, офіційні особи США, включно з президентом Джо Байденом та радником з нацбезпеки Джейком Салліваном, попередили Пекін не надавати Москві військову допомогу, в іншому разі "це матиме наслідки".

Постійна представниця США в ООН Лінда Томас-Грінфілд заявила, що в разі передавання Росії зброї з боку Китаю Пекін перетнув би "червону лінію".

Коментуючи ці заяви, в МЗС Китаю наголосили, що США "не мають права читати лекції" щодо постачання зброї Росії.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що якби Китай вступив у союз із РФ і підтримав її агресію проти України, почалася б світова війна.

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