Китай вимагає скасувати санкції США, якщо Білий дім хоче покращити відносини між країнами - Bloomberg

Міністр оборони Китаю потрапив під санкції США 2018 року через закупівлю російської зброї.

Китай закликає США скасувати санкції проти міністра оборони КНР Лі Шанфу, якщо Білий дім хоче, щоб між китайськими і американськими збройними силами підтримувався зв'язок на високому рівні.

Про це заявив речник посольства Китаю у Вашингтоні Лю Пенгю, пише Bloomberg.

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"Сторона США знає причину труднощів у своїх військових відносинах з Китаєм - вона фактично ввела односторонні санкції проти Китаю. Такі перешкоди слід усунути для того, щоб між двома країнами відбулися будь-які обміни та співпраця", - сказав він.

Вижання пише, що Лю не назвав жодних санкцій поіменно, але, ймовірно, мав на увазі прохання США поспілкуватися з міністром оборони Китаю Лі Шанфу, проти якого США запровадали санкції 2018 року. Причиною нібито стала закупівля російської зброї.

" Китайські офіційні особи раніше чітко дали зрозуміти своїм американським колегам, що він не зустрінеться з міністром оборони Ллойдом Остіном, доки США не знімуть обмеження. А дміністрація Байдена намагалася збільшити кількість каналів зв’язку з Китаєм з тих пір, як Пекін розірвав багато з цих зв’язків на знак протесту проти візиту тодішнього спікера Палати представників Ненсі Пелосі на Тайвань минулого літа", - сказано у виданні.

Нагадаємо, через день після візиту держсекретаря США Блінкена до Пекіна назвав президент США Джо Байден назвав лідера КНР Сі Цзіньпіна "диктатором". У МЗС Китаю відреагували на заяву лідера Америки та висловили рішучий протест американській стороні.

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