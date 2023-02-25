Китай виступив проти засудження війни Росії проти України у комюніке саміту G20

Китай та Росія виступили проти спільного комюніке щодо війни в Україні за підсумками саміту міністрів фінансів G20.

Саміт міністрів фінансів та голів центральних банків "Великої двадцятки" (G20), організований Індією, найімовірніше, завершиться без спільного комюніке через розбіжності з приводу війни Росії проти України.

Про це повідомляє Reuters.

Сполучені Штати та їхні союзники з Великої сімки (G7) домагаються у комюніке прямо засудити Росію за вторгнення до України. Однак російська та китайська делегації виступили проти такого трактування.

Крім того, Індія, яка цього року головує у G20, не хоче використовувалося слово "війна" у комюніке, адже вона дотримується нейтральної позиції щодо цієї війни. Зокрема, Індія відмовляється звинувачувати Росію у вторгненні та продовжує збільшувати закупівлі російської нафти.

Джерела Reuters у G20 додали, що переговори щодо комюніке були важкими, оскільки Росія та Китай блокували більшість пропозицій західних країн, тож консенсус щодо комюніке залишається малоймовірним, а зустріч закінчиться лише заявою сторони, яка підсумовує обговорення.

Нагадаємо, Китай оприлюднив так званий "мирний план", який складається із 12 пунктів, які спеціально підготували в Пекіні до річниці вторгнення. Детальніше - читайте за посиланням.

Згодом провідне німецьке ЗМІ повідомило, що Китай може постачати зброю Росії. Натомість у Китаї уряд спростував інформацію ЗМІ про те, що країна постачає безпілотники Росії.

Своєю чергою, президент України Володимир Зеленський розповів, як він оцінює позицію Китаю: "Мені здається, що це був не "мирний план" Китаю, не резолюція і не декларація, не інфраструктура для чогось. Я вважаю, що Китай висловив свої думки з приводу цього. Я вже казав, що вважаю, що те, що Китай почав говорити про Україну, це непогано".

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