Китай вивчає особливості війни в Україні, щоб використати це у конфлікті з Тайванем – Reuters

Китай аналізує перебіг війни в Україні та вивчає, як протидіяти Javelin і збивати супутники Starlink.

Західні аналітики вважають, що Китай ретельно слідкує за перебігом бойових дій в Україні, ймовірно, щоб потім використати це у конфлікті з Тайванем, який підтримують США.

Про це пише Reuters.

Журналісти Reuters проаналізували близько 100 статей у понад 20 китайських журналах на воєнну та військову тематику й дійшли висновку, що дуже Пекін насторожують американські технології. Очевидно, найбільше занепокоєння у китайців викликають Starlink Ілона Маска та протитанкові ракети Javelin, які використовують українські військові.

"Хоча китайські офіційні особи уникають будь-яких відверто критичних коментарів щодо дій Москви або бойових дій, закликаючи до миру і діалогу, статті в загальнодоступних журналах більш відверті в оцінці російських недоліків", - йдеться у матеріалі..

Так, китайські експерти вивчають роль мережі Starlink, що забезпечує зв'язок українських захисників: КНР прагне знайти рішення, як вивести з ладу цю систему. Також Пекін більше інвестуватиме в бойові безпілотники, які вже тестує в повітряному просторі Тайваню.

Багато інших статей зосереджуються на помилках російської армії у війні проти України, одна з яких у журналі танкової війни визначає застарілу тактику та відсутність єдиного командування, а інша – в журналі електронної війни, говорить про те, що російського втручання в зв’язок було недостатньо, щоб протистояти наданню НАТО розвідувальної інформації українцям, що призвело до дорогих засідок.

Нагадаємо, Китай вимагає, щоб Україна та Росія сіли за стіл переговорів. Пекін також заявив, що війна в Україні нібито управляється "невидимою рукою".

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