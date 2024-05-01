Китай вивів свій найбільший авіаносець "Фуцзянь" на ходові випробування

Китай вивів на ходові випробування свій третій і найбільший авіаносець "Фуцзянь".

Про це повідомляє Global Times.

Як зазначає видання, ходові випробування спрямовані насамперед на перевірку надійності та стійкості силових установок та електричних систем корабля.

"Фуцзянь" – авіаносець з неядерною силовою установкою. За даними з відкритих джерел, він має довжину близько 315 м та ширину 75 м. Водотоннажність корабля (повна) складає 80 тис тонн. Новий авіаносець більший за "Ляонін" і "Шаньдун" – двох інших китайських авіаносців такого класу.

Breaking: China’s third aircraft carrier, the Fujian, starts first sea trial on Wednesday pic.twitter.com/oWkrMRiRSL — Global Times (@globaltimesnews) May 1, 2024

"Фуцзянь" також став першим авіаносцем КНР, який отримав систему CATOBAR (Catapult Assisted Take Off But Arrested Recovery), яка дозволяє літаку злітати за допомогою катапульти і сідати з використанням аерофінішера. Для запуска авіації будуть використовувати новітні електромагнітні катапульти.

Нагадаємо, Тайвань перебуває в стані готовності до військових навчань Китаю.

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