Китай вперше показав свої безхвості винищувачі: розкрито таємниці літаків

Обидві моделі мають безхвосту конструкцію: завдяки цьому вони стають менш помітними для радарів і отримують більший внутрішній простір для палива та зброї.

У грудні два провідні китайські авіавиробники Chengdu та Shenyang Aircraft Corporations окремо представили демонстраційні моделі нових пілотованих стелс-літаків шостого покоління. Розкрито таємниці нових китайських літаків-невидимок.

Про це для The Telegraph пише військовий оглядач Девід Акс.

Міноборони США 18 грудня опублікувало черговий щорічний звіт щодо військового потенціалу Китаю. У документі міститься серйозний аналіз, який детально описує швидку модернізацію Народно-визвольної армії Китаю у таких галузях як космос, кіберпростір, повітря, суша, море та під водою. Ця модернізація очевидно спрямована на підготовку китайської армії до можливого вторгнення та окупації Тайваню. Водночас, вона покликана стримувати будь-які спроби втручання з боку США чи їхніх союзників.

Особливу увагу в звіті Пентагону приділено повітряним силам Китаю (PLAF).

"PLAF прагне розширити свої можливості щодо проєкції сили", – вказано в документі.

Що далі китайські літаки зможуть проникати до західної частини Тихого океану, і що більше озброєння вони зможуть транспортувати, то вищими є їхні шанси під час можливої операції щодо Тайваню.

Усього через вісім днів після публікації звіту від американського Міноборони амбіції Китаю у галузі військової авіації набули конкретного вираження. Так, два провідні китайські авіавиробники Chengdu та Shenyang Aircraft Corporations окремо представили демонстраційні моделі нових пілотованих літаків-невидимок шостого покоління. Над заводськими аеродромами обох компаній були проведені демонстраційні польоти.

Місцеві жителі біля аеродромів зняли відео з демонстраторами, які наголосили на технологічній складності нових літаків. Обидві моделі винищувачів мають безхвосту конструкцію: завдяки цьому вони стають менш помітними для радарів і отримують більший внутрішній простір для палива та зброї.

Водночас, хоча така конструкція сприяє зниженню радіолокаційної сигнатури, вона суттєво ускладнює керування літаком. До цього безхвості моделі-невидимки використовувалися лише для бомбардувальників, а не для винищувачів, що вимагають маневреності для повітряних боїв. Тож китайські демонстраційні моделі, ймовірно, є прототипами ударних літаків або середніх бомбардувальників, які могли б замінити застарілі моделі Xi'an JH-7.

Перетворення таких повітряних суден на серійні бойові моделі – складне завдання. Проте Китай демонструє рішучість у розробці літаків, які за характеристиками можуть наблизитися до американських бомбардувальників B-2 і B-21.

Своєю чергою США також працюють над шостим поколінням бойових літаків, зокрема безхвостими стелс-моделями. Перехід до шостого покоління винищувачів готує також європейська програма Tempest, до якої залучені Велика Британія, Італія, Японія та Саудівська Аравія.

Якщо китайські моделі підуть за схемою розробки літаків J-20, то нові повітряні судна можуть стати бойовими одиницями до середини 2030-х років. На той момент JH-7 остаточно застаріють, і нові літаки можуть стати ключовими у разі ескалації конфлікту з Тайванем.

Демонстраційні моделі нових китайських пілотованих стелс-літаків шостого покоління / Скриншот з відео

Демонстраційні моделі нових китайських пілотованих стелс-літаків шостого покоління / Скриншот з відео

Нагадаємо, наприкінці грудня китайські джерела повідомляли, що у небі над містом Ченду очевидці зафіксували політ невідомого бойового безпілотника, що супроводжувався сучасним винищувачем J-20.

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