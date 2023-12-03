Китай вперше показав вигляд своєї космічної станції на орбіті: фото

Космічне агентство Китаю опублікувало перші фото власної орбітальної станції "Тяньгун", які було зроблено на висоті приблизно 400 кілометрів.

Як повідомляється, фотографії було зроблено екіпажем космічного корабля “Шеньчжоу-16” невдовзі після того, як він залишив станцію.

“Астронавти тримали камери високої чіткості, коли вони облітали космічний корабель, щоб сфотографувати збірку космічної станції”, — повідомили в китайському космічному агентстві.

У повідомленні наголосили, що це перший випадок, коли на орбіті було отримано повномасштабне зображення космічної станції на тлі Землі.

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Відомо, що китайський екіпаж космічного корабля “Шеньчжоу-16” перебував на орбіті близько п'яти місяців, де проводив різні наукові експерименти. Повернення астронавтів з орбіти відбулося ще 30 жовтня, при цьому капсула здійснила жорстку посадку в пустелі Гобі через несправність парашута.

Назва станції “Тяньгун” у перекладі з китайської означає “небесний палац”. Вона складається з трьох модулів, які були запущені на орбіту у квітні 2021 року, у липні та у жовтні 2022 року. Станція має довжину 55 метрів і важить близько 70 тонн, що робить її приблизно вп'ятеро меншою від Міжнародної космічної станції.

Будівництво станції було завершене минулого року, але зображення були оприлюднені лише цього тижня.

Нагадаємо, вчені з Китайської академії наук заявили про те, що на космічній станції "Тяньгун" вперше було вирощено стовбурові клітини крові людини.

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