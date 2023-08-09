Китай все більше розходиться із Росією у тому, як має закінчиться війна в Україні - ISW

Американські аналітики вважають, що Китай не зацікавлений у "безмежному партнерстві" із Росії і все більше розходиться із Кремлем у тому, як повинна закінчиться війна в Україні.

Про це йдеться у свіжому звіті Інститут вивчення війни (ISW).

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"Переговори між міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим і директором Комуністичної партії Китаю управління Центральної комісії у закордонних справах Ван І після участі Китаю в мирних переговорах у Саудівській Аравії свідчать про те, що Китай все більше розходиться з Росією щодо запропонованого врегулювання для припинення війни ", - зазначили аналітики.

В ISW звернули увагу, що у МЗС Росії та Китаю по-різному відобразили розмову Лаврова і Вана.

" У російському МЗС повідомили, що Лавров і Ван "торкнулися низки "гарячих" регіональних тем, включаючи українську криз", а в МЗС Китаю повідомили, що російська та китайська сторони "обмінялися думками" щодо війни. Опис переговорів у Міністерстві закордонних справ Китаю може свідчити про те, що Кремль стає незадоволеним постійними зусиллями Китаю просувати свій мирний план на міжнародних форумах, що узгоджується з попередніми оцінками ISW про те, що Китай не зацікавлений у "безмежному партнерстві" із Росія, як хоче Кремль", - сказано у повідомленні.

Раніше в ISW повідомляли, що саміт у Саудівській Аравії показав тріщину у відносинах Китаю та РФ.

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