"Китай йде тонким лезом": NYT оцінило ризики і вигоди Пекіна від підтримки Росії у війні

Китай зробив ставку на підтримку Росії, але чи виправдається вона, залежить від результату війни в Україні.

Незважаючи на жорсткі санкції Заходу, Росія все ще здатна платити за рахунками та фінансувати свою загарбницьку війну в Україні. На думку офіційних осіб у Вашингтоні, Москві було набагато складніше робити це без підтримки Пекіна.

Про це пише The New York Times.

Китай заявив, що не продаватиме Росії зброю для війни в Україні, але при цьому бравірує "безмежним партнерством" і розширює торгівлю з РФ, зокрема купуючи нафту. Доходи, отримані від цієї торгівлі, Москва використовує для виробництва зброї. Крім того, у США стверджують, що у 2023 році Росія закупила у Китаї 90% електроніки для свого ВПК від загального обсягу імпорту. За словами авторів статті, Москва могла б продовжувати фінансувати війну і без допомоги Пекіна, але тоді це суттєво послабило б її.

Видання зазначає, що Україна також отримала підтримку, зокрема й зброєю, від США та Європи.

"З цього погляду війна більше схожа на частину ширшого протистояння між США та Китаєм – те, що деякі аналітики називають новою холодною війною – ніж разовий конфлікт", – йдеться у статті.

За словами журналіста Девіда Сенгера, який пише про національну безпеку і є автором нещодавно опублікованої книги "Нові холодні війни", Україна стала першим фронтом у 30-ти або 40-річній конфронтації наддержав, що наближається.

На що розраховує Китай

Китай дуже ризикує, підтримуючи Росію. Західні країни вже попередили Пекін, що підтримка РФ у війні проти України може стати основою запровадження жорстких санкцій. Однак передбачувана вигода, яку Пекін отримає у разі перемоги Росії, може бути для нього більш вагомою, ніж ризики та витрати.

У статті наголошується, що Китай уже отримав деякі переваги, підтримавши Росію:

війна втягнула Захід у конфлікт і виснажила оборонні запаси США та їхніх союзників;

Китай отримав можливість спостерігати за реакцією світової спільноти на дії Росії, що важливо для його амбіцій щодо "повернення" Тайваню;

війна оголила межі можливостей США щодо впливу на перебіг світових подій і настроїв.

"Весь світ не готовий беззастережно слідувати за США, навіть у тому, що офіційні особи у Вашингтоні вважають чорно-білим питанням, наприклад, у ситуації з Україною. І це стало набагато ясніше після початку війни", — наголосив журналіст Едвард Вонг, який висвітлює світову політику.

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Однак, на думку авторів статті, підтримка Росії вже має неприємні наслідки для Китаю. Зокрема, під час візиту президента Китаю Сі Цзіньпіна до Франції цього місяця, європейські лідери розкритикували позицію Пекіна щодо вторгнення РФ в Україну.

Крім того, Захід неймовірно зміг згуртуватися, чого не було вже десятки років. А для США підтримка, надана Китаєм Москві, стала основою жорсткіших торгових обмежень.

Якщо Росія програє, Китай може залишитися з ослабленим партнером і зіпсувати відносини з деякими з найбільших економік світу. Щоб збалансувати ризики та вигоди, Китай намагається йти тонким лезом. Він хвалиться партнерством "без обмежень" з Росією і при цьому намагається переконати Захід у своєму нейтралітеті у війні.

Які наслідки чекають на Китай

На думку авторів статті, чи виправдаються ставки Пекіна на підтримку Москви залежить від результату війни в Україні.

Якщо Захід перестане надавати допомогу Україні і вона програє війну, Росія поверне собі статус світового лідера, а Захід уже не виглядатиме таким сильним і єдиним, як раніше. Це може розв'язати руки Китаю, щоб поводитися агресивніше в територіальних претензіях на Тайвані, в Південно-Китайському морі та на кордоні з Індією.

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Але якщо Захід збереже єдність і Україна переможе, все буде навпаки. Росія буде ослаблена і поставлена ​​в незручне становище. США та їхні союзники доведуть свою силу. А Китай, можливо, відмовиться від агресивних домагань щодо розширення кордонів за рахунок своїх сусідів.

Нагадаємо, Китай висловився про шляхи виходу з війни в Україні. У Пекіні заявили, що адресують свої заклики до деескалації і Києву, і Москві.

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