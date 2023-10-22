Китай заблокував корабель Філіппін у Південнокитайському морі – яка причина конфлікту

Китайські судна у неділю, 22 жовтня, заблокували філіппінський човен у Південнокитайському морі – Філіппіни звинуватили КНР у порушенні суверенітету.

Про це пише Reuters.

Протягом останніх місяців між країнами траплялися численні зіткнення на спірних територіях, оскільки Філіппіни надсилають постачання військам, що розміщуються на іржавому транспортному кораблі часів Другої світової війни. Наразі цей корабель використовують як форпост на мілині, що є частиною островів Спратлі. Через що берегова охорона Китаю неодноразово блокувала філіппінські суда, які везуть запаси на форпост.

Під час інциденту у морі берегова охорона Китаю заявила, що відбулося "незначне зіткнення" між одним із її кораблів і філіппінським човном, коли берегова охорона "законно" блокувала човен від транспортування "незаконних будівельних матеріалів" до військового корабля.

Маніла у відповідь засудила "небезпечні блокувальні маневри" китайського судна.

"Небезпечні, безвідповідальні та незаконні дії" Китаю були "порушенням суверенітету, суверенних прав і юрисдикції Філіппін", - йдеться у заяві.

Пекін, у свою чергу, заявляє, що контролює майже всю акваторію Південнокитайського моря, включно з частиною економічних зон Філіппін, В'єтнаму, Малайзії, Брунею та Індонезії.

Постійний арбітражний суд 2016 року заявив, що претензії Китаю не мають правових підстав.

Сполучені Штати висловили підтримку Філіппінам, засудивши "зрив" Китаєм законної філіппінської місії поповнення запасів. Посольства Канади та Японії в Манілі також висловили підтримку Філіппінам і стурбованість через зіткнення.

Відносини Маніли з Пекіном погіршилися за президента Фердинанда Маркоса-молодшого, який посилив військову взаємодію з Вашингтоном після вступу на посаду минулого року. У травні Пентагон заявив, що захистить Філіппіни, якщо берегова охорона країни піддаватиметься нападу "в будь-якому місці Південнокитайського моря".

Минулого тижня філіппінські військові вимагали від Китаю припинити свої "небезпечні та наступальні" дії після того, як корабель ВМС Китаю стежив та намагався заблокувати судно ВМС Філіппін, яке виконувало місію поповнення запасів.

Китай застеріг Філіппіни від подальших "провокацій", заявивши, що такі дії порушують його територіальний суверенітет.

Нагадаємо, Байден назвав країну, через яку насправді відбувся напад ХАМАСу на Ізраїль.

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