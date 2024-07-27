"Китай загрожує США на їхньому задньому дворі": літаки КНР та РФ наблизилися до Аляски

Російські та китайські стратегічні бомбардувальники цього тижня разом пролетіли біля узбережжя Аляски.

Про це пише BILD.

Військовий оглядач видання Юліан Рьепке зазначив, що це перший зафіксований випадок, коли китайські військові літаки використали територію Росії як точку зльоту, щоб дістатися узбережжя США. Дозвіл РФ на користування своїми далекосхідними аеродромами дозволить Китаю у разі війни безпосередньо загрожувати США та Канаді авіаударами по їхній території.

Відомо, що чотири бомбардувальники Ту-95 та Xian H-6 пролетіли на відстані 300 кілометрів від узбережжя Аляски, поки їх не перехопили п'ять американських та канадських винищувачів та не вивели їх із зони розпізнавання ППО.

"Це вперше, коли ці дві країни літають разом у такий спосіб. Якщо це станеться знову, я повністю впевнений, що ми будемо готові", – заявив після інциденту міністр оборони США Ллойд Остін.

Експерт із китайських питань Якуб Янда вважає, що поява китайських літаків біля Аляска була "демонстрацією сили".

"Це схоже на те, як китайські підводні човни ходили довкола Сан-Франциско. Китай загрожує США на їхньому власному задньому дворі і, по суті, каже: "Дивіться, ви втручаєтеся в наші внутрішні справи на Тайвані, ми також можемо підійти дуже близько до вашої території". Китай стоїть на чолі осі диктатур зі своїми фактичними маріонетковими союзниками – Росією, Північною Кореєю та Іраном", – зазначив Янда.

Він додав, що Китай надає Росії гроші, політичну підтримку та технології в обмін на військові літаки, кораблі та користування військовими базами.

Нагадаємо, Китай проводить навчання з Росією і Білоруссю безпосередньо на кордоні з НАТО. Таким чином дедалі активніше долучається до діяльності, спрямованої на підрив Сполучених Штатів та їхніх союзників.

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