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Китай закликав США та Росію до ядерного роззброєння перед переговорами

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Китай закликав США та Росію до ядерного роззброєння перед переговорами

Китай закликав Вашингтон і Москву скоротити ядерний арсенал / Фото: Рixabay

Міністерства закордонних справ Китаю зробило заяву.

Китай закликав Вашингтон і Москву скоротити свої ядерні арсенали як передумову для участі в потенційних переговорах щодо роззброєння, до яких закликав президент США Дональд Трамп.

Про це пише Barrons із посиланням на заяву Міністерства закордонних справ Китаю.

"Дві ядерні держави з найбільшими ядерними арсеналами повинні сумлінно виконувати свої особливі обов'язки щодо ядерного роззброєння", - йдеться в заяві.

В КНР заявили "істотно скорочувати свої ядерні арсенали, щоб створити необхідні умови для приєднання інших ядерних держав до процесу роззброєння".

У відеозверненні до Всесвітнього економічного форуму в Давосі (Швейцарія) Трамп сказав, що "США хотіли би бачити ядерне роззброєння", і повторив своє бажання тристоронніх переговорів з Росією та Китаєм.

Згодом в Давосі Росія заявила, що хоче відновити двосторонні переговори про ядерне роззброєння "якомога швидше" і що "м'яч на боці американців".

Додамо, що суперники часів холодної війни володіють майже 90% світової ядерної зброї, але Москва вийшла з останньої угоди про контроль над озброєннями з Вашингтоном у 2023 році на тлі різкого погіршення відносин.

Нагадаємо, раніше український глава Володимир Зеленський заявив, що рішення України віддати ядерну зброю після розпаду СРСР було "тупим та абсолютно нелогічним".

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