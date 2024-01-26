Китай закликає Іран стримати напади хуситів на судна в Червоному морі - Reuters

Пекін чітко дав зрозуміти, що буде дуже розчарований, якщо будь-які судна, пов'язані з Китаєм, будуть уражені.

Представники влади Китаю закликали іранських колег допомогти стримати напади на кораблі в Червоному морі з боку підтримуваних Іраном хуситів.

Про це пише видання Reuters з посиланням на чотири іранські джерела та дипломата.

Джерела видання повідомляють, що на кількох нещодавніх зустрічах у Пекіні та Тегерані, відбулося обговорення нападів і торгівлі між Китаєм і Іраном.

"По суті, Китай каже: "Якщо нашим інтересам буде завдано будь-якої шкоди, це вплине на наш бізнес з Тегераном. Тож скажіть хуситам проявити стриманість", - цитує видання іранського дипломата.

Також джерела видання повідомляють, що Пекін чітко дав зрозуміти, що буде дуже розчарований Тегераном, якщо будь-які судна, пов'язані з Китаєм, будуть уражені, або інтереси країни будь-яким чином постраждають.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США та Велика Британія завдали додаткових ударів по об’єктах хуситів у Ємені.

Крім того, ми раніше інформували, що хусити атакували корабель США балістичними ракетами.

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