Китай закрив своє небо поруч з Тайванем, куди має прилетіти Ненсі Пелосі - ЗМІ

Китай закрив свій повітряний простір для цивільних літаків на східному узбережжі поруч з Тайванем, де з хвилини на хвилину має приземлитися літак з спікеркою палати представників США Ненсі Пелосі.

Зазначається, що нібито закрито повітряний простір в провінції Сяминь.

Про це повідомляє China Briefing.

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Крім того, цивільний аеропорт Цюаньчжоу Цзіньцзян переданий під контроль Військово-повітряних сил Народно-визвольної армії Китаю.

Зазначимо, що літак Пелосі вилетів із Куала-Лумпуру близько 11:00 за Києвом, а через три години повернув у напрямку до Тайваню. За даними Reuters, літак Пелосі досі не подав запит на посадку на Тайвані. Reuters пише, що наразі немає точної інформації, чи дійсно Пелосі та її делегація перебуває на борту літака.

Як писало Reuters, посилаючись на власні джерел, перед посадкою Пелосі з'явилася інформація, що кілька китайських військових літаків пролетіли близько до середньої лінії, що розділяє Тайванську протоку, а військові кораблі пропливали впритул до неофіційної лінії розмежування.

Нагадаємо, у Росії візит Пелосі на Тайвань назвали "провокацією" та підтримали Китай.

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