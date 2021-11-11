У Китаї лютує негода: поки комунальники розчищають снігові замети, діти й дорослі тішаться ранній зимі (фото)

У Китаї лютує негода: поки комунальники розчищають снігові замети, діти й дорослі тішаться ранній зимі (фото)

Передбачають, що сильні снігопади у найближчу добу лише посиляться.

У Китаї вже протягом кількох днів триває сильний снігопад, а температура опустилася до -14 градусів.

Сипле по всій північній частині країни. Особливо складна ситуація у провінції Ляонін. На дорогах сформувалися замети висотою близько метра, внаслідок чого дороги в Китаї заблоковані.

Постраждало і залізничне сполучення, зокрема в провінціях Хебей та Шаньсі. Там через снігопад залізниця повністю заблокована.

В аеропортах півночі масово скасували десятки авіарейсів через погодні умови.

Замело навіть Пекін, де сніг зазвичай випадає на місяць пізніше. Через замети висотою 30 сантиметрів довкола столиці заблокованими залишаються кілька магістралей.

Шість тисяч комунальників розчищають дороги. Втім, цього виявляється недостатньо. На допомогу вже відрядили пожежників та покликали волонтерів. Допомогати у ліквідації негоди зголосилися 30 тисяч людей.

Проте синоптики роблять не втішні висновки — сильні снігопади у найближчу добу лише посиляться.

Натомість більшість жителів Китаю від ранньогї зими просто в захваті. Щойно на вулиці випав перший сніг, як сотні дітей і дорослих вийшли на вулиці ліпити сніговиків і грати у сніжки.

Китай замело: поки комунальники ліквідують наслідки негоди, китайці ліплять сніговиків (13 фото)

Нагадаємо, 9 жовтня на гірському перевалі Петрохан, через який проходить автотраса із столиці Болгарії Софії до міста Монтана, утворився значний шар снігу. Засипало снігом також гірські райони сусідньої Греції. Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

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