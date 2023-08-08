Китай запевнив Росію, що залишається “неупередженим” щодо війни в Україні

Чільний китайський дипломат Ван І заявив міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову, що Пекін залишається “неупередженим” щодо війни в Україні, наступного дня після того, як китайська делегація взяла участь у міжнародних переговорах в Саудівській Аравії щодо припинення конфлікту, до яких долучився Київ, але не Москва.

Про це інформує CNN.

У телефонній розмові 7 серпня Ван І підкреслив Сергію Лаврову, що Китай і Росія — “надійні і добрі друзі та партнери, яким можна довіряти”.

“Щодо кризи в Україні Китай дотримуватиметься незалежної та неупередженої позиції, висловлюватиме об'єктивну та раціональну думку, активно сприятиме мирним переговорам і намагатиметься шукати політичне рішення за будь-якої міжнародної багатосторонньої нагоди”, — сказав Ван І, згідно з текстом заяви, оприлюдненим Міністерством закордонних справ Китаю.

Заява пролунала після дводенних переговорів в Саудівській Аравії, де близько 40 країн, включаючи ключових союзників України — США, Великобританію і Німеччину, а також Індію і низку країн Близького Сходу, зустрілися для обговорення врегулювання конфлікту, який триває вже майже 18 місяців з початку повномасштабного вторгнення Москви в Україну.

Група погодилася з важливістю міжнародного діалогу для пошуку “спільних позицій, які прокладуть шлях до миру”, згідно з офіційними саудівськими ЗМІ.

Лавров “цінує і вітає конструктивну роль, яку відіграє Китай” у політичному врегулюванні “української кризи”, — заявило Міністерство закордонних справ Китаю у своєму повідомленні про телефонну розмову 7 серпня.

Роль Китаю у миротворчості

Напередодні переговорів у Джидді міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав участь Китаю “суперпроривом та історичною перемогою”.

Україна та її західні союзники вже давно висловлюють сподівання, що Китай і його лідер Сі Цзіньпін, який сам себе називає другом російського президента Володимира Путіна, можуть відіграти певну роль у підштовхуванні Москви до миру.

І Сі, і Путін бачать один в одному критично важливого партнера у зміні того, що вони вважають ворожим їхнім цілям світовим порядком, очолюваним Америкою.

Китай продовжує зміцнювати свої економічні, дипломатичні та безпекові зв'язки з Росією, незважаючи на вторгнення Путіна в Україну, яке Пекін ніколи не засуджував.

Він не відправив делегацію на попередні міжнародні переговори в Данії в червні, незважаючи на спроби позиціонувати себе як потенційного мирного посередника в конфлікті в останні місяці.

Участь Китаю в переговорах у Джидді відбувається на тлі зміцнення зв'язків із Саудівською Аравією та активізації зусиль з відновлення відносин з ключовими економічними партнерами в Європі на тлі економічних негараздів і постійних суперечностей з Вашингтоном.

Репутація Пекіна в Європі значно постраждала через його підтримку Росії.

Спеціальний посланник Китаю у справах Євразії Лі Хуей, який очолював делегацію, “мав широкі контакти і спілкування з усіма сторонами щодо політичного врегулювання української кризи... вислухав думки і пропозиції всіх сторін і ще більше зміцнив міжнародний консенсус”, — йдеться в заяві Міністерства закордонних справ Китаю, опублікованій 7 серпня в агентстві Reuters.

Однак участь Китаю в переговорах, схоже, не змінила його власну позицію щодо конфлікту.

Пекін продовжить зміцнювати діалог на основі своєї позиції з 12 пунктів щодо політичного врегулювання кризи, заявили в міністерстві за підсумками переговорів, повідомляє Reuters.

Ця пропозиція, яку Пекін висунув на початку цього року, закликає до мирних переговорів для припинення конфлікту. Але вона суттєво відрізняється від українського бачення миру, оскільки закликає до припинення вогню без заклику до виведення російських військ — результат, який, на думку критиків, допоміг би Москві закріпити свої незаконні здобутки воєнного часу.

Україна і Росія залишаються публічно прихильними до передумов для прямих переговорів, які інша сторона вважає неприйнятними.

“Тісна стратегічна співпраця”

Пропозиція Китаю також обговорювалася під час телефонної розмови між Ван І та Лавровим 7 серпня, згідно з повідомленням Міністерства закордонних справ Китаю, в якому цитуються слова Лаврова про те, що Росія “схвалює” цю пропозицію.

У розмові також було підкреслено їхню спільну позицію на міжнародній арені в більш широкому сенсі: Ван І закликав обидві сторони “тісно і стратегічно співпрацювати” для просування “багатополярного світу” і “демократизації міжнародних відносин” — терміни, що використовуються для вираження їхнього спільного бачення світового порядку, в якому західні країни мають менше впливу.

В офіційному російському повідомленні про цю розмову, опублікованому пропагандистським інформагентством “ТАСС” йдеться, що вони “вкотре підтвердили одностайність або широкий консенсус у підходах Москви і Пекіна до світових справ”.

“Вони відзначили неприйняття конфронтаційної політики західного блоку щодо Росії і Китаю, його спроб стримати їх розвиток за допомогою санкцій та інших нелегітимних методів”, — повідомляє “ТАСС”.

Ця телефонна розмова стала першою після того, як Ван І був перепризначений на посаду міністра закордонних справ Китаю після відставки його наступника Цінь Гана, якого раптово замінили без пояснення причин наприкінці липня після всього шести місяців роботи на цій посаді.

Раніше Ван І був міністром закордонних справ протягом приблизно десяти років, перш ніж наприкінці минулого року його підвищили до керівника зовнішньополітичного відомства правлячої Комуністичної партії Китаю. Зараз він обіймає обидві посади.

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