Китай запропонував США провести зустріч міністрів оборони: коли вона відбудеться і про що говоритимуть

Китай запропонував США провести зустріч міністрів оборони: коли вона відбудеться і про що говоритимуть

Китай запропонував США провести зустріч міністрів оборони двох країн.

Ймовірно, міністр оборони США Ллойд Остін зустрінеться з китайським колегою вже наступного тижня.

Про це повідомляє репортер Foreign Policy Джек Детч у Twitter.

"Китайські військові офіційно запросили зустріч між міністром оборони Остіном і міністром оборони Китаю Вей Фенхе в Сінгапурі наступного тижня", - повідомив Детч.

За його словами, зустріч має відбутись в рамках саміту "Діалог Шангрі-Ла" і буде присвячена "керуванню конкуренцією" між США і Китаєм.

Нагадаємо, влада Китаю закликала забезпечити безперешкодний експорт українського зерна. Для цього вона пропонує у найкоротші терміни створити "зелений коридор".

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