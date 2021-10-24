Китай запустив супутник для зменшення "космічного сміття”: його технології дозволяють виводити з ладу ворожі апарати

Китай запустив супутник для зменшення "космічного сміття”: його технології дозволяють виводити з ладу ворожі апарати

В західних ЗМІ звертають увагу на засекречений характер місії.

У неділю, 24 жовтня, о 9:27 за пекінським часом (04:27 за Києвом) Китай успішно вивів на орбіту супутник Shijian-21, який має основне завдання — тестувати технологію запобігання утворенню космічного сміття в навколоземному просторі.

Про це повідомляє китайське агентство Сіньхуа.

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Запуск було здійснено ракетою-носієм Long March-3B із серії “Чанчжен”. Подробиці щодо самої технології, яка буде використовуватися китайським апаратом, не розголошуються.

Західні ЗМІ з цього приводу пишуть про засекречений характер місії. Відомо, що для запобігання появі космічного сміття Shijian-21 має можливість зближення й під’єднання до іншого космічного апарата для його дозаправки або ремонту. Такі технології можуть також використовуватися для виведення з ладу космічних кораблів противника.

“Супутник буде в основному використовуватися для тестування і перевірки технологій запобігання утворенню космічного сміття”, — йдеться в офіційному повідомленні.

Нагадаємо, раніше китайські військові двічі провели випробування гіперзвукового літального апарату (ГЛА), який може нести ядерну зброю.

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