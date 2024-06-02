Китайська армія погрожує обмежити незалежність Тайваню

У Китаї прагнуть до так званого "мирного возз'єднання з Тайванем, а армія КНР залишається "потужною силою, що підтримує це". Проте тайванські "сепаратисти та зовнішні сили" заважають такому возз'єднанню.

Про це заявив міністр оборони Китаю Донг Цзюнь під час конференції "Діалог Шангрі-Ла" у Сінгапурі.

За словами Донга, Тайвань – це "ядро ключових проблем" для Китаю, але правляча Демократична прогресивна партія Тайваню поступово "проводить сепаратизм" і "прагне стерти китайську ідентичність".

"Ці сепаратисти нещодавно зробили фанатичні заяви, які показують їхню зраду китайської нації та своїх предків. Вони будуть прибиті до ганебного стовпа історії", — сказав глава міноборони Китаю.

Він також звинуватив іноземні держави у втручанні у внутрішні питання та так зване підбадьорення тайванських сепаратистів.

У Міноборони КНР додали, що хоча вони віддані мирному возз'єднанню з Тайванем, китайська Народно-визвольна армія залишиться потужною силою на підтримку національного возз'єднання.

"Ми вживатимемо рішучих дій, щоб стримати незалежність Тайваню, і переконаємося, що така змова ніколи не вдасться. Ми дуже впевнені в нашій спроможності стримати незалежність Тайваню", — сказав він.

Що відповіли у Тайвані

Адміністрація президента Тайваню відповіла на заяву Китаю. Там сказали, що у КНР спотворили позицію тайванського уряду на форумі, куди Тайваню не дозволили направити представників.

"Китаю не вистачає впевненості, щоб вести діалог з урядом Тайваню, і його ірраціональні зауваження не можуть отримати міжнародне визнання", — йдеться в заяві, яку наводить Reuters.

Рада у справах материкової частини Тайваню, яка визначає політику щодо Китаю, заявила, що глибоко шкодує про "провокаційні та ірраціональні" коментарі, і підтвердила, що КНР ніколи не керувала островом.

Також зазначається, що Китай неодноразово загрожував застосуванням сили Тайваню на міжнародних майданчиках, і його погрози порушували Статут ООН.

"Це об'єктивний факт, що обидві сторони Тайванської протоки не підпорядковані одна одній, і це також статус-кво у протоці", — йдеться в повідомленні.

Китай зі свого боку неодноразово обурювався підтримкою США Тайваню та продажем зброї острову, навіть за відсутності офіційних дипломатичних відносин між Вашингтоном та Тайбеєм.

Також у Міноборони КНР заявили, що продаж зброї в США є перевіркою "червоних ліній" Китаю.

"Вони продають Тайваню багато зброї. Така поведінка посилає дуже неправильні сигнали силам незалежності Тайваню і змушує їх ставати дуже агресивними. Я думаю, нам ясно, що справжня мета іноземної держави – використовувати Тайвань для стримування Китаю", — йдеться в повідомленні Донга.

Ендрю Ян, колишній міністр оборони Тайваню, зазначає, що Пекін заявив, що добиватиметься "возз'єднання", завойовуючи серця та уми тайванців, але "їхні справи ще не відповідають їхнім словам".

Натомість Пекін "тримає велику палицю" і поводиться "конфронтаційно та суперечливо", сказав він.

Тим часом Китай почав надавати Росії летальну зброю для війни проти України. У британської розвідки є свідчення, що РФ і КНР співпрацюють у галузі бойового обладнання для застосування в Україні,.