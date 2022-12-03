Китай займає позицію, яка зараз на користь Росії - дипломат Чалий

Валерій Чалий зазначив, що Китай має діяти відповідно до своєї нової ролі у світі.
Китай займає позицію, яка зараз на користь Росії. І поки Китай гратиме таку гру, спокою не буде.
Про це сказав дипломат, надзвичайний і повноважний посол України Валерій Чалийсв ефірі телеканалу "Еспресо".
Дипломат зазначив, що Китай має діяти відповідно до своєї нової ролі у світі.
"Сі Цзіньпін провів зустріч з президентом США Байденом. Вони обговорили питання конкуренції, питання співробітництва. Очевидно, що Китай займає позицію, яка зараз на користь Росії. Невідомо, що везуть транспортними літаками у Росію з Китаю. Поки Китай гратиме таку гру, спокою не буде", - зауважив Чалий.
За словами дипломата, Китай вже хоче вийти на провідні позиції у світі.
"Китай має діяти відповідно до своєї нової ролі у світі. Китай вже хоче вийти на провідні позиції у світі в найближчі 10-15 років не тільки в економіці. Тому, стосовно країн-спонсорів тероризму треба діяти спільно з усіма ключовими країнами світу. Інакше світ буде зруйновано, і порядок у світі вони не налагодять", - підкреслив Чалий.
Від початку російського вторгнення в Україну Китай відігравав вирішальну, хоча й публічно малопомітну, роль у прийнятті стратегічних рішень як у Вашингтоні, так і в Москві.
Нагадаємо, лідер Китаю Сі Цзіньпін заявив про необхідність припинення війни в Україні шляхом мирних переговорів. Мовляв, у цьому є "інтерес Європи та Азії".
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