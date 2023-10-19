Китай збільшив кількість ядерної зброї: у США зробили заяву

За оцінками Пентагону, станом на травень 2023 року Китай мав понад 500 ядерних боєголовок.

2023 року Китай збільшив свій ядерний потенціал та продовжує виробляти зброю.

Про це йдеться у звіті Міністерства оборони США.

"КНР чітко заявила про свої амбіції посилити свій "стратегічний стримувальний фактор" і продовжувала протягом 2022 року прискорювати модернізацію, диверсифікацію та розширення своїх ядерних сил, а також розвиток свого кіберпростору, космосу й контркосмічних можливостей", - йдеться у звіті.

За оцінками Пентагону, станом на травень 2023 року Китай мав понад 500 ядерних боєголовок, що перевищило попередні прогнози. Міністерство оборони оцінює, що КНР до 2030 року, ймовірно, матиме понад 1000 ядерних боєприпасів.

Окрім того, в Пентагоні повідомляють, що, можливо, Китай вивчає розробку міжконтинентальних ракетних систем зі звичайним озброєнням, які б дозволили КНР погрожувати "ударами по цілях у континентальній частині Сполучених Штатів".

Нагадаємо, відповідно до звіту Конгресу, США не готові до ядерного виклику з боку Росії та Китаю.

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