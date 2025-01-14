Китай змоделював знищення супутників Starlink за 12 годин: загроза мілітаризації космосу

Супутникове угруповання SpaceX, використовується для забезпечення інтернет-зв’язку, але водночас має значний військовий потенціал, що, за словами китайських науковців, може становити загрозу космічній безпеці Китаю.

Китайські дослідники з Нанкінського університету аеронавтики та астронавтики під керівництвом Ву Юньхуа провели комп’ютерне моделювання космічної операції, у якій 99 супутників-перехоплювачів за 12 годин здатні знищити майже 1400 супутників Starlink. Це дослідження викликає занепокоєння щодо посилення мілітаризації космосу.

Про це пише видання "360ua".

Starlink, супутникове угруповання SpaceX, використовується для забезпечення інтернет-зв’язку, але водночас має значний військовий потенціал, що, за словами китайських науковців, може становити загрозу космічній безпеці Китаю.

Китайські перехоплювачі діють парами, використовуючи алгоритм штучного інтелекту, натхненний технікою полювання китів. Цей метод дозволяє ефективно маневрувати, підходити до цілей і знищувати їх за допомогою високотехнологічного обладнання, зокрема лазерів.

Дослідники стикнулися з низкою труднощів:

• Відстеження супутників Starlink. Система повинна працювати з десятками тисяч об’єктів.

• Точність розрахунків. Для успішної операції необхідно враховувати орбіти кожного супутника.

• Заряджання обладнання. Перехоплювачі залежать від сонячної енергії для живлення.

Усі ці проблеми були вирішені за допомогою бінарного алгоритму штучного інтелекту. У разі отримання команди супутники-перехоплювачі можуть знищити ціль за дві хвилини.

Це дослідження підкреслює зростаючу напруженість у сфері космічних технологій. Моделювання вказує на можливість мілітаризації космосу, яка може призвести до ескалації конфліктів між країнами.

Фахівці наголошують на необхідності міжнародного регулювання в галузі космічної безпеки, аби уникнути подібних сценаріїв у реальності.

Раніше The Economist писав про те, якою буде війна в космосі між наддержавами.