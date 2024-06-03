Китай зриває можливість миру: Портников - про відмову КНР брати участь у Саміту у Швейцарії

Рішення Китаю відмовитися від Саміту миру у Швейцарії без Росії означає, що Пекін зриває можливість миру в найближчі роки.

Таку думку висловив український журналіст і політичний аналітик Віталій Портников у колонці Еспресо.

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"Офіційна відмова Китаю надсилати будь-яку свою делегацію на саміт, тому що його організатори не виконали по суті головної умови КНР – присутності у Швейцарії високопоставленого представника РФ, очевидно очільника МЗС Сергія Лаврова, також можна назвати демонстрацією не просто небажання брати участь у Саміті миру, але й вплинути на керівників Глобального Півдня, щоб і вони не приїхали на цю зустріч", - вважає він.

Також, на його думку, цим рішенням Пекін рекомендує іншим країнам, які цінують хороші стосунки з КНР, також не брати участі в Саміті миру, а "натомість зайнятися підготуванням альтернативної міжнародної конференції, організатором якої Китай, очевидно, бачить або власну країну, або близькі до КНР країни-члени БРІКС".

"Так що можна чітко сказати, що Китай дійсно вирішив провести справжню дипломатичну дуель з Україною. Причому керівництво КНР усвідомлює, що його вага у світі й натомість у Глобальному Півдні є набагато більш важливою й переконливою, ніж вага Російської Федерації. За великим рахунком, Росія не може тиснути на країни Глобального Півдня й чимось їм погрожувати, тому що вона сама зацікавлена в тому, щоб ті країни купували її нафту. Саме в стосунках із країнами Глобального Півдня Росія вбачає шанс для того, щоб зменшити ефект західних санкцій і разом із тим продовжувати кроки з подальшої мілітаризації російської економіки й продовження війни з Україною, яка була й залишається головним політичним завданням російського очільника", - пояснив аналітик.

Окрім того, на його думку, спробою зриву Саміту у Швейцарії Китаєм є інше бачення миру в Україні, яке зараз активно просуває МЗС Китайської Народної Республіки. Цей варіант "мирного плану" вже називається навіть не китайським, а китайсько-бразильським.

Нагадаємо, Китай не візьме участі у мирному саміті щодо України. У Reuters назвали причини.

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