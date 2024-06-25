МЗС Китаю заявило, що країна готова і надалі відігравати конструктивну роль у політичному врегулюванні "української кризи".

Після переговорів президента Польщі Анджея Дуди із очільником КНР Сі Цзіньпіном з'явилася інформація, що позиція Китаю щодо "української кризи" полягає у сприянні мирним переговорам і політичному врегулюванню, отже країна шукатиме врегулювання "кризи в Україні" у власний спосіб.

Про це повідомляє МЗС Китаю.

"Нині слід докласти зусиль, щоб уникнути розширення та загострення конфліктів, деескалації ситуації та створення умов для мирних переговорів. Це в інтересах міжнародної спільноти, включно з Європою", – йдеться в офіційній заявиві МЗС КНР.

Також Пекін запевнив, що виступає проти того, щоб "деякі люди використовували нормальну торгівлю між Китаєм і Росією для відволікання конфліктів і дискредитації Китаю", а саме "заохочує і підтримує всі зусилля, які сприяють мирному розв'язанню "кризи", а також сприяють побудові збалансованої, ефективної та стійкої архітектури європейської безпеки".

"Китай по-своєму готовий і надалі відігравати конструктивну роль у політичному врегулюванні "української кризи", – заявили в МЗС країни.

Додамо, що раніше польський лідер нагадав, що Росію називають "вʼязницею народів", адже в Україні вона здійснює колоніальну війну, намагаючись захопити українські землі, а самих українців зробити своїми рабами.

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