Китай звільнив канадців Спавора та Ковригу після вильоту фіндиректорки Huawei на батьківщину

Китай звільнив канадців Спавора та Ковригу після вильоту фіндиректорки Huawei на батьківщину

Спавора та Ковригу затримали за підозрою у шпигунстві три роки тому, через кілька днів після арешту Ваньчжоу.

Китай звільнив з-під варти звинувачених у шпигунстві канадців Майкла Спавора і Майкла Ковригу, затриманих три роки тому на тлі арешту фінансової директорки Huawei Мен Ваньчжоу.

Про це із посиланням на прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо повідомляє ВВС.

Очільник канадського уряду під час брифінгу заявив, що ці люди пережили "неймовірно важке випробування".

"Це хороша новина для всіх нас, що вони повертаються додому до своїх родин", - вказав він, додавши, що чоловіки прибудуть до Канади вранці в суботу у супроводі посла Канади в Китаї Домініка Бартона.

Коврига - колишній дипломат, який працював у Брюссельському аналітичному центрі International Crisis Group, а Спавор є одним із засновників організації, яка сприяє розвитку міжнародних ділових і культурних зв'язків з Північною Кореєю.

У березні цього року китайський суд засудив Спавора до 11 років тюремного ув'язнення за шпигунство. Коврига з'явився у суді у тому ж місяці, але вирок не був остаточно затверджений.

Звільнення канадців відбувається на тлі повернення фіндиректорки Huawei Мен Ваньчжоу до Китаю після трирічного домашнього арешту у Ванкувері.

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Як повідомлялося, Мен Ваньчжоу затримали у Канаді на прохання Сполучених Штатів наприкінці 2018 року. США звинуватили її у наданні недостовірної інфомації банку HSBC щодо справжнього характеру відносин Huawei з гонконгською компанією Skycom, яка працювала з Іраном.

Ваньчжоу нібито використовувала банк для оброблення транзакцій із країн Близького Сходу, порушуючи санкції США.

Зауважимо, що для засновника Huawei Женя Чженфея питання було глибоко особистим, оскільки Мен є його старшою донькою. Він називав її арешт "політично мотивованим".

Після затримання Ваньчжоу дипломатичні відносини між США і Китаєм опустилися до історичного мінімуму. Напруження відбулося й у стосунках КHР із Канадою, двох громадян якої - Майкла Спавора та Майкла Ковригу - затримали за підозрою у шпигунстві через кілька днів після арешту Мен.

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У п'ятницю, 24 вересня, Ваньчжоу погодилася укласти угоду з американським Міністерством юстиції, визнавши, що свідомо надавала HSBC неправдиву інформацію, і взявши на себе відповідальність за "головну роль у здійсненні схеми обману глобальної фінансової установи".

За це США скасували запит про її екстрадицію з Канади, а також заборонили переслідувати фіндиректорку китайської компанії до грудня 2022 року. Якщо Ваньчжоу у подальшому виконає умови, встановлені судом, справа буде врешті-решт припинена.

Huawei є найбільшим виробником телекомунікаційного обладнання в світі. У 2019 році США ввели санкції щодо компанії, заявивши, що корпорація може використовувати своє обладнання для шпигунства.

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