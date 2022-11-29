Китай звинувачує США у "незаконному вторгненні" ракетного крейсера у внутрішні води

Китай звинуватив ракетний крейсер США у незаконному вторгненні у свої води.

У вівторок, 29 листопада, китайські військові заявили, що ракетний крейсер США Chancellorsville "незаконно вторгся" у води КНР поблизу островів Спратлі у Південно-Китайському морі. Військово-морські сили США заперечують це звинувачення.

Про це пише Reuters.

"Дії американських військових серйозно порушили суверенітет і безпеку Китаю", - заявив представник Південного командування Народно-визвольної армії Китаю Тянь Цзюньлі.

Як зазначається, ракетний крейсер USS Chancellorsville нещодавно пройшов через Тайванську протоку та поблизу островів Спратлі.

У свою чергу ВМС США назвали заяву Китаю "хибною", назвавши її "останньою в довгому списку дій КНР, спрямованих на спотворення законних морських операцій США".

У заяві зазначається, що крейсер USS Chancellorsville (CG 62) діяв у межах принципу вільного судноплавства, закріпленого міжнародним правом.

"Сполучені Штати захищають право кожної країни літати, плавати та діяти скрізь, де це дозволяє міжнародне право", – заявили у ВМС США.

Як зазначається, Китай претендує майже на все Південно-Китайське море, і його води стали однією з багатьох гарячих точок у непростих відносинах між ним та США.

Сполучені Штати відкидають те, що вони називають незаконними територіальними претензіями Китаю у цих водах.

Американські військові кораблі останніми роками дедалі частіше проходять через Південно-Китайське море, щоб показати, що претензії Китаю є необґрунтованими.

Китайські військові заявили, що їхні війська залишатимуться у стані підвищеної готовності, повідомило Південне командування ЗС КНР у своєму акаунті у соціальній мережі WeChat.

Загострення відносин між США та Китаєм

Після візиту у серпні спікерки Палати представників США Ненсі Пелосі до Тайваню напруження між Китаєм і Тайванем знову загострилося.

Згодом Морське командування КНР повідомило, що розпочинає військові навчання в Південнокитайському морі. Тайванські військові у відповідь розгорнули зенітні ракетні комплекси.

Джо Байден наголошує, що США захищатимуть острів Тайвань у разі китайського вторгнення.

Начальник військово-морських операцій США, адмірал Майкл Гілдей, заявив, що Збройні сили США повинні бути готові відповісти на можливе вторгнення Китаю до Тайваню вже цього року.

Дипломат Роман Безсмертний наголосив, що Джо Байден та Сі Цзіньпін перебувають на величезній дистанції, це люди абсолютно різних формацій.

Президент США Джо Байден і лідер Китаю Сі Цзіньпін зустрілися на саміті G20 14 листопада 2022 року в Індонезії на Балі. Зустріч лідерів президентів тривала близько трьох годин. Політики обговорили теми конкуренції між США і Китаєм, кризу навколо Тайваню, дотримання прав людини урядом Китаю, а також війну в Україні.

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