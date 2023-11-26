Китай звинуватив корабель США у вторгненні до своїх територіальних вод: Вашингтон відповів

Ввечері 25 листопада у Китаї заявили, що їхні військові витіснили американський есмінець USS Hopper, що нібито незаконно увійшов до територіальних вод країни у Південнокитайському морі. Своєю чергою, у Вашингтоні наголосили, що їхній корабель діяв відповідно до міжнародного права.

Про це повідомляє видання Reuters.

У Пекіні зауважують, що цей інцидент "доводить, що Сполучені Штати є відвертим "творцем ризиків для безпеки" в Південнокитайському морі". Китайські військові розгорнули свої військово-морські та військово-повітряні сили, щоб "відстежувати, контролювати і попереджати" американський есмінець.

Автори матеріалу в Reuters наголошують, що КНР претендує на практично всю акваторію Південнокитайського моря, яка є каналом для щорічного морського товарообігу на суму понад три трильйони доларів. Зазначається, що ця область включає ділянки, на які також претендують Філіппіни, В'єтнам, Індонезія, Малайзія та Бруней. Ба більше - 2016-го Постійна палата третейського суду заявила, претензії Китаю не мають жодних правових підстав.

Тим часом Військово-морські сили зауважують, що USS Hopper відповідно до міжнародного права відстоював права судноплавства та свободи поблизу Парасельських островів. За словами військових США, корабель вийшов з району надмірних претензій і продовжив операції в Південно-Китайському морі.

"Сполучені Штати підтримують свободу судноплавства для всіх країн як принцип. Поки деякі країни продовжуватимуть заявляти про обмеження прав, що перевищують їхні повноваження відповідно до міжнародного права, Сполучені Штати продовжуватимуть захищати права та свободи моря, гарантовані всім. Жодного члена міжнародного співтовариства не можна залякувати або примушувати до відмови від своїх прав і свобод", - заявили у у пресслужбі 7-го флоту США.

Нагадаємо, раніше Китай закликав США не підтримувати незалежність Тайваню. Китайський лідер Сі Цзіньпін сказав президенту США Джо Байдену, що Сполучені Штати повинні «вжити реальних дій, щоб виконати своє зобов’язання не підтримувати "незалежність Тайваню".

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