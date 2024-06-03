Китай звинуватив США у "провокуванні" через підтримку Тайваню та Філіппін

У Китаї заявили про важливість відновлених військових комунікацій зі США в умовах ескалації напруженості в Азійсько-Тихоокеанському регіоні, але разом з тим звинувачує Вашингтон у "провокуванні" непорозумінь через підтримку Тайваню та Філіппін.

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Про це заявив міністр оборони Китаю Донг Цзюнь, інформує Associated Press.

"Ми не дозволимо нікому принести геополітичні конфлікти або будь-яку війну, гарячу чи холодну, в наш регіон. Ми не дозволимо жодній країні або жодній силі створити конфлікт і хаос у нашому регіоні", - сказав він на оборонному форумі Шангрі-Ла в Сінгапурі.

Крім того, він звинуватив Філіппіни у тому, що вони навмисно провокують Китай, "підбадьорені зовнішніми силами".

"Китай визнав велику стриманість перед обличчям таких порушень і провокацій. Але є межа нашій стриманості", - сказав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що четверо філіппінських військовослужбовців зазнали поранень після того, як два кораблі китайської берегової охорони застосували водомети проти судна.

Крім того, ми раніше інформували, що китайська армія погрожує обмежити незалежність Тайваню.

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