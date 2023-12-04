Китай звинуватив США у серйозному порушенні суверенітету

Китай звинуватив США у порушенні свого суверенітету після того, як есмінець ВМС США "Габріель Гіффордс" з'явився поблизу мілини Другого Томаса, підводного рифу в Південно-Китайському морі.

Про це повідомляє Bloomberg.

У заяві китайських військових йдеться, що поява есмінця ВМС США серйозно порушила суверенітет і безпеку Китаю.

Військові додали, що прибережний бойовий корабель "підірвав регіональний мир і стабільність", "продемонструвавши, що США є найбільшою загрозою миру і стабільності" в регіоні.

Командувач Сьомого флоту США Меган Грін заявила, що американський корабель "проводив рутинні операції в міжнародних водах", які відповідали міжнародному праву.

"Ми не зупинимося перед тим, щоб продовжувати працювати разом з нашими союзниками та партнерами на підтримку нашого спільного бачення вільного і відкритого Індо-Тихоокеанського регіону", - додала вона.

Хоча офіційні особи США заявили, що під час зустрічі Сі і Байдена Китай погодився на політичні дискусії з міністром оборони Ллойдом Остіном, Пекін досі не назвав кандидатуру на заміну відстороненому міністру оборони Лі Шанфу. Тривала відсутність комунікації підвищує ризик того, що інцидент у Південно-Китайському морі може перерости в конфлікт.

Нагадаємо, 25 листопада у Китаї заявили, що їхні військові витіснили американський есмінець USS Hopper, що нібито незаконно увійшов до територіальних вод країни у Південнокитайському морі. Своєю чергою, у Вашингтоні наголосили, що їхній корабель діяв відповідно до міжнародного права.

"Сполучені Штати підтримують свободу судноплавства для всіх країн як принцип. Поки деякі країни продовжуватимуть заявляти про обмеження прав, що перевищують їхні повноваження відповідно до міжнародного права, Сполучені Штати продовжуватимуть захищати права та свободи моря, гарантовані всім. Жодного члена міжнародного співтовариства не можна залякувати або примушувати до відмови від своїх прав і свобод", - заявили у пресслужбі 7-го флоту США.

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