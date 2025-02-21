Китайські науковці виявили новий коронавірус кажанів: є ризик зараження людей

Вірус, названий HKU5, здатний використовувати той самий людський рецептор, що і Covid-19.

Китайська команда дослідників виявила новий коронавірус у кажанів, що має потенціал передаватися від тварин до людей.

Про це повідомляє SCMP.

Вірус, названий HKU5, здатний використовувати той самий людський рецептор ACE2, що і Covid-19, для проникнення в клітини.

Дослідження очолювала вірусологиня Ши Чженлі, яка відома своїми роботами з коронавірусами кажанів. Вона працює в лабораторії Гуанчжоу в Ухані та вивчала походження Covid-19.

Новий вірус під назвою HKU5 вперше виявили у японського кажана в Гонконзі. Він належить до підроду мербековірусів, серед яких є й збудник MERS – Близькосхідного респіраторного синдрому. HKU5 може зв’язуватися з людським рецептором ACE2 – тим самим, через який Sars-CoV-2 проникає в клітини. Це викликає побоювання щодо можливої передачі вірусу від тварин до людей.

Нагадаємо, в ЦРУ дали відповідь, звідки насправді взявся коронавірус.

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