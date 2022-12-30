Китайський винищувач ледь не зіткнувся з літаком ВПС США: наблизився на 3 метри (відео)

Про інцидент, який стався 21 грудня над Південно-Китайським морем, повідомили американські військові.

Винищувач ВМС Китаю J-11 наблизився на три метри до літака RC-135 ВПС США, змусивши його маневрувати, щоб уникнути зіткнення в міжнародному повітряному просторі.

Про це йдеться в опублікованій заяві Індійсько-тихоокеанського командування США.

Інцидент стався 21 грудня над Південно-Китайським морем. Пілот китайського винищувача виконав небезпечний маневр, змусивши RC-135, який на законних підставах проводив звичайні операції, виконати маневри ухилення, щоб уникнути зіткнення.

Зазначається, що військовий літак КНР підійшов на відстань 10 футів (3 метри) від крила американського літака та менш ніж 20 футів (6 метрів) від носа літака.

#WATCH: On Dec. 21 (China Standard Time), a People’s Liberation Army - Navy J-11 fighter pilot performed an unsafe maneuver during an intercept of a U.S. Air Force RC-135 aircraft, which was lawfully conducting routine operations over the South China Sea in international airspace pic.twitter.com/jN4T3jVX1f — Video Forensics (@Video_Forensics) December 30, 2022

Також читайте Сі Цзіньпін давно захоплюється Путіним: після 9 місяців війни Китай поглиблює відносини із РФ "Індійсько-тихоокеанські об’єднані сили США спрямовані на вільний і відкритий Індо-Тихоокеанський регіон і продовжуватимуть літати, плавати та діяти на морі та в міжнародному повітряному просторі, належним чином враховуючи безпеку всіх суден і літаків відповідно до міжнародного права. Ми очікуємо, що всі країни Індо-Тихоокеанського регіону будуть використовувати міжнародний повітряний простір безпечно та відповідно до міжнародного права", - йдеться у заяві.

Як повідомляє Reuters, Сполучені Штати повідомили про цю проблему китайському уряду.

Посольство Китаю у Вашингтоні поки не відповіло на запит про коментар.

Нагадаємо, у неділю, 25 грудня, збройні сили Китаю провели військово-морські та повітряні навчання поблизу Тайваню. Їх проведення мотивували невизначеною “провокацією” з боку Тайваню та США.

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