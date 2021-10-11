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Китайську провінцію Шаньсі охопили сильні паводки: евакуювали 120 тисяч осіб

Китайську провінцію Шаньсі охопили сильні паводки: евакуювали 120 тисяч осіб

Associated Press

Зупинили роботу сотні підприємств.

У китайській провінції Шаньсі через сильні паводки евакуювали майже 120 тисяч осіб.

Сильні дощі були минулого тижня, пише BBC.

За інформацією синоптиків, минулого тижня випало 185,2 мм дощу. Це у понад сім разів більше, ніж у середньому випадає протягом жовтня. За словами метеорологів, річка Фенхе досягла найвищого рівня за останні чотири роки.

Зливи призвели до зсувів і обвалів будинків в 70 містах. За даними газети Global Times, в результаті зсуву загинули четверо поліцейських. Інформацію про інших потерпілих не розголошують.

Слід зауважити, що Шаньсі - це велика вуглевидобувна провінція. Вона забезпечує 30% виробництва палива в Китаї. Через сильні опади місцева влада призупинила роботу хімічних заводів і шахт. Всього в регіоні тимчасово не працюють понад 400 підприємств.

Як повідомлялося, через паводок у Таїланді під загрозою опинилися стародавні храми зі списку ЮНЕСКО, що у популярному серед туристів місті Аюттхая. На їхній захист відправили військових, які обкладають пам'ятки мішками з піском.

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