Китайську провінцію Шаньсі охопили сильні паводки: евакуювали 120 тисяч осіб

Зупинили роботу сотні підприємств.
У китайській провінції Шаньсі через сильні паводки евакуювали майже 120 тисяч осіб.
Сильні дощі були минулого тижня, пише BBC.
За інформацією синоптиків, минулого тижня випало 185,2 мм дощу. Це у понад сім разів більше, ніж у середньому випадає протягом жовтня. За словами метеорологів, річка Фенхе досягла найвищого рівня за останні чотири роки.
Зливи призвели до зсувів і обвалів будинків в 70 містах. За даними газети Global Times, в результаті зсуву загинули четверо поліцейських. Інформацію про інших потерпілих не розголошують.
Слід зауважити, що Шаньсі - це велика вуглевидобувна провінція. Вона забезпечує 30% виробництва палива в Китаї. Через сильні опади місцева влада призупинила роботу хімічних заводів і шахт. Всього в регіоні тимчасово не працюють понад 400 підприємств.
More than 120,000 people have been temporarily evacuated after continuous rainfall triggered floods in north #China's Shanxi province, authorities said on Sunday.— IANS Tweets (@ians_india) October 10, 2021
Photo: IANS (File) pic.twitter.com/Dvv8AlqAxj
Як повідомлялося, через паводок у Таїланді під загрозою опинилися стародавні храми зі списку ЮНЕСКО, що у популярному серед туристів місті Аюттхая. На їхній захист відправили військових, які обкладають пам'ятки мішками з піском.