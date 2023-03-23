Китаю невигідно вв’язуватися в пряму війну проти Заходу: експерт розповів про нові виклики для КНР

Чи вигідно зараз Китаю вв’язуватися в пряму війну проти Заходу? Звісно ні.

Таку думку висловив у інтерв’ю ТСН.ua директор New Geopolitics Research Network Михайло Самусь.

"Так само і Путін (очільник Кремля Володимир Путін — ред.) не хотів війни. Він розраховував швиденько вирішити питання, поставити під контроль українську територію, поставити туди свою маріонетку. Це дійсно був би феноменальний крок", — зазначив експерт.

Путін, за його словами, з одного боку, сказав би, що президент України погоджується на це.

"Через буквально пік незрозумілої ситуації ЄС почав би нормально працювати з Росією, а потім з Україною", — пояснив Самусь.

Щодо Китаю, то і йому був би вигідний контроль РФ над Україною.

"Можна було б відновити програму Belt and Road Initiative, яка полягала в глобалізації і виходу Китаю до Європи через Росію, Україну, Білорусь і максимальне наближення ЄС", — додав Самусь.

Однак після 24 лютого 2022 року, коли сподівання очільників не здійснилися, сталася повна катастрофа для їхніх країн — Росії і Китаю.

"Це все не призвело до прискорення квантового геополітичного стрибка. Захід наразі йде на відділення від Росії, тому що іншого виходу немає. Без російських енергоносіїв Заходу треба виходити на інші принципи виробництва, енергоспоживання. Назад шляху немає, не буде російських енергоносіїв. Їх буде споживати Китай. Китай тепер буде будувати свою систему. Якщо говорити зараз про пряму війну, Китаю вона не потрібна. Забагато буде викликів", — вважає експерт.

Китай може приховано нарощувати військову допомогу Росії через, наприклад, Іран, Північну Корею, Білорусь.

"Але вони можуть це робити виключно для того, щоб затягнути конфлікт та мати більше часу для реалізації своїх задач. З іншого боку вони розуміють, що продовження війни може бути і в плюс, і в мінус", — зазнаичв експерт.

За його словами, якщо Китай почне поставляти Росії зброю, це проявиться і призведе до того, що Сполучені Штати та ЄС вимушені будуть вводити санкції на китайські товари і продукцію. Це призведе до прискорення процесу розділення.

"Насправді і Сполучені Штати, і ЄС вже готові до цього. Вони настільки швидко адаптувалися. Зараз Путін не сміється, тому що Європа не закуповує російський газ та нафту. Це феноменально, як капіталізм може адаптуватися і як все пішло за новими напрямками. Китай до цього не готовий. Він не готовий втратити американські технології і європейські технології та інвестиції. Йому треба ще кілька років, щоб підготувати свої можливості, щоб "окучити" Росію", — зазначив Михайло Самусь.

Нагадаємо, є думка, що Китай, який підтримує Росію, пропонує "заморозити" війну на деякий час, поки армія РФ перегрупується, накопичить сили і з новими потужностями вдарить знову. Так вважає дослідник тайванського Інституту з досліджень національної оборони та безпеки.

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