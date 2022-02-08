Київ "переплутали" з Москвою: один з німецьких телеканалів осоромився просто у прямому ефірі (відео)

Попри те, що на відео чітко видно центр Києва, в титрах внизу екрану написано, що воно нібито знімається у Москві.
Німецький телеканал Das Erste "вляпався" у кофуз у прямому ефірі. Під час включення кореспондентки телеканалу з Майдану Незалежності в Києві титри внизу екрану були підписані "наживо з Москви".
На момент публікації відео досі доступне на сайті телеканалу. У ньому йдеться про візит очільника німецького МЗС Анналени Бербок до Києва 7 лютого. Як стало відомо, під час візиту Бербок її зустріч з українським президентом Володимиром Зеленським було скасовано. Як пізінше пояснила сама дипломатка, у неї змінились плани.
Попри те, що на відео чітко видно центр Києва, в титрах внизу екрану написано, що воно нібито знімається у Москві.
Нагадаємо, нещодавно американське інформагентство Bloomberg увечері в п'ятницю, 4 лютого, помилково оприлюднило оголошення щодо вторгнення Росії до України. У виданні зауважили, що заголовок "Росія вторглася до України" був випадково опублікований близько 16:00 за Східним часом (близько 23:00 за Києвом).
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